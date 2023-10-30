Time: Киев хочет уволить старшего генерала из-за медленного прогресса на СВО

30 октября 2023 в 20:33 Размер текста - 17 +

Украинские командиры отказываются выполнять приказы в контрнаступлении, поэтому прогресс идет медленно Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев хочет уволить старшего генерала из-за медленного прогресса в украинском контрнаступлении. Об этом сообщает журнал Time. «По их словам [помощников президента Украины Владимира Зеленского], необходимо будет уволить как минимум одного министра, а также старшего генерала, отвечающего за контрнаступление, чтобы обеспечить ответственность за медленный прогресс Украины на фронте», — пишет автор материала . Известно, что некоторые командиры отказываются выполнять приказы о контрнаступлении. Даже в том случае, когда они исходят из администрации президента Зеленского. По словам одного из помощников киевского главы, с таким развитием событий украинская сторона не сможет победить в спецоперации. Ранее украинский полковник в отставке из аналитического «Центра оборонных стратегий» Сергей Кивлюк сообщил, что Украина останавливает контрнаступление на нескольких направлениях. В частности, на купянском и авдеевском направлении, а также в направлении Азовского моря. Кивлюк отмечает, что с приходом осени украинское наступление стало продвигаться значительно медленнее.

Киев хочет уволить старшего генерала из-за медленного прогресса в украинском контрнаступлении. Об этом сообщает журнал Time. «По их словам [помощников президента Украины Владимира Зеленского], необходимо будет уволить как минимум одного министра, а также старшего генерала, отвечающего за контрнаступление, чтобы обеспечить ответственность за медленный прогресс Украины на фронте», — пишет автор материала. Известно, что некоторые командиры отказываются выполнять приказы о контрнаступлении. Даже в том случае, когда они исходят из администрации президента Зеленского. По словам одного из помощников киевского главы, с таким развитием событий украинская сторона не сможет победить в спецоперации. Ранее украинский полковник в отставке из аналитического «Центра оборонных стратегий» Сергей Кивлюк сообщил, что Украина останавливает контрнаступление на нескольких направлениях. В частности, на купянском и авдеевском направлении, а также в направлении Азовского моря. Кивлюк отмечает, что с приходом осени украинское наступление стало продвигаться значительно медленнее.