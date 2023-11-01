По словам источника, представители организации допускают ошибки в документах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники ГКУ «Курганавтодор», когда оформляют документы по факту перегруза, в некоторых случаях допускают ошибки, что помогает нарушителям избежать штрафа. По словам источника URA.RU, связанного с региональными властями, такие ошибки в организации допускают только в отношении определенных компаний.

«Документы, которые сотрудники организации составляют по факту перегруза, стали составляться с ошибками. Не исключено, что это делается осознанно. Например, указано, что машина была шестиосная, а на самом деле она с пятью осями. В этом случае владелец автомобиля оспорит решение о вынесении штрафа. Ошибки допускают в отношении определенных компаний», — сообщил источник.

По его словам, компании заинтересованы в том, чтобы избежать наказания, так как размер штрафов доходит до 400 тысяч рублей для перевозчика и 400 тысяч для отправителя. Деньги, которыми оплачивают штраф, должны перейти в региональный дорожный фонд. Источник добавил, что после того, как в регионе включили автоматические пункты весогабаритного контроля, возле «Курганавтодора» стали замечать бизнесменов, отвечающих за грузоперевозки. URA.RU направило запрос по теме в областное правительство. Информация будет дополнена после получения ответа.

Ранее стало известно, что автоматические комплексы, построенные в конце прошлого года, не могли запустить месяцами. В Кургане такие же пункты начали работать после вмешательства прокурора Курганской области Андрея Назарова