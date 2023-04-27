Курганские дорожники не могут запустить комплексы, которые стоят сотни миллионов

28 апреля 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

В Курганской области не работают комплексы весового контроля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Госкомпания «Курганавтодор» несколько месяцев не может запустить в работу комплексы весового контроля, построенные за сотни миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили источники из транспортной сферы. «Курганавтодор» не может запустить автоматические пункты весового и габаритного контроля (АПВГК), построенные связистами. Они не передают данные о нарушителях в транснадзор и простаивают без дела», — рассказали источники. По версии собеседников редакции, причина кроется в руководстве организации, которое не выполнило необходимых условий. Два из трех построенных комплексов были сданы фирмой «Ростелеком» в конце 2022 года. Как сообщили URA.RU представители компании, «работы выполнены в рамках контракта с государственным казенным учреждением „Курганавтодор“. Обязанности по контракту ПАО „Ростелеком“ выполнило в полном объеме. На сегодняшний день комплексы переданы заказчику». Стоимость работ составила более 153 млн рублей. За третий комплекс заказчик заплатил около 60 млн. Редакция направила запрос в «Курганавтодор» с просьбой прокомментировать нерабочее состояние АПВГК. На момент публикации новости ответ не поступил. Собеседники редакции также добавили, что для передачи данных с дорожных комплексов необходим выделенный защищенный канал связи и специальное программное обеспечение. По версии источников, дорожники знали об этом, но не сделали необходимых закупок. В других регионах страны подобные комплексы позволяют контролирующим органам пресекать нарушения, собирать штрафы с нарушителей в бюджеты местного уровня. «Вместо того, чтобы получать поступления в бюджет от штрафов, пункты контроля за сотни миллионов, являются пока что бесполезным украшением дорог», — говорят источники. Запрос о контроле выполнения контрактов был направлен также в правительство Курганской области. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что руководителю «Курганавтодора» Павлу Ганину грозит отставка. Он не прошел специальную комиссию после увольнения из рядов ГИБДД. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Госкомпания «Курганавтодор» несколько месяцев не может запустить в работу комплексы весового контроля, построенные за сотни миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили источники из транспортной сферы. «Курганавтодор» не может запустить автоматические пункты весового и габаритного контроля (АПВГК), построенные связистами. Они не передают данные о нарушителях в транснадзор и простаивают без дела», — рассказали источники. По версии собеседников редакции, причина кроется в руководстве организации, которое не выполнило необходимых условий. Два из трех построенных комплексов были сданы фирмой «Ростелеком» в конце 2022 года. Как сообщили URA.RU представители компании, «работы выполнены в рамках контракта с государственным казенным учреждением „Курганавтодор“. Обязанности по контракту ПАО „Ростелеком“ выполнило в полном объеме. На сегодняшний день комплексы переданы заказчику». Стоимость работ составила более 153 млн рублей. За третий комплекс заказчик заплатил около 60 млн. Редакция направила запрос в «Курганавтодор» с просьбой прокомментировать нерабочее состояние АПВГК. На момент публикации новости ответ не поступил. Собеседники редакции также добавили, что для передачи данных с дорожных комплексов необходим выделенный защищенный канал связи и специальное программное обеспечение. По версии источников, дорожники знали об этом, но не сделали необходимых закупок. В других регионах страны подобные комплексы позволяют контролирующим органам пресекать нарушения, собирать штрафы с нарушителей в бюджеты местного уровня. «Вместо того, чтобы получать поступления в бюджет от штрафов, пункты контроля за сотни миллионов, являются пока что бесполезным украшением дорог», — говорят источники. Запрос о контроле выполнения контрактов был направлен также в правительство Курганской области. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что руководителю «Курганавтодора» Павлу Ганину грозит отставка. Он не прошел специальную комиссию после увольнения из рядов ГИБДД.