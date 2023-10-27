27 октября 2023

Курганские пункты весового контроля заработали после вмешательства прокурора. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане отметили эффективную работу пунктов весового контроля Фото:

Только после вмешательства прокурора Курганской области Андрея Назарова в Кургане запустили в работу автоматические пункты весового и габаритного контроля (АПВГК). До этого почти два года они простаивали. Теперь же благодаря их работе в бюджет поступит более 133 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали источники, связанные с дорожной сферой.

«Прокурор Назаров по просьбе Ространснадзора провел координационное совещание, где присутствовали все ответственные лица. Там и была достигнута договоренность о запуске пунктов. Затем проконтролировал, чтобы АПВГК заработали. Дорожники были вынуждены подключить их», — пояснил источник. Вмешательство прокуратуры и других контрольных ведомств стимулировало чиновников ускорить запуск АПВГК.

За время работы пунктов (1,5 месяца) вынесено 424 постановления на сумму 133 млн рублей. При этом еще обработана не вся полученная информация о нарушителях. Деньги от штрафов должны поступить в областной бюджет на развитие дорожной сферы. Сейчас в области работает три пункта. Но на следующей неделе запустят еще один возле микрорайона Увал в Кургане.

Редакция URA.RU обратилась за комментариями в территориальный отдел Ространснадзора. Там подтвердили информацию о том, что увеличилось число фиксации нарушений. Сумма взысканий может измениться, потому что не все нарушители добровольно платят штрафы и стараются его уменьшить. «Работа только начата, но динамика выявлений неплохая. При хорошей собираемости штрафов с нарушителей, пункты весового контроля могут окупиться за полгода», — отметили в отделении.

Ранее URA.RU сообщало, что на курганских дорогах строят пункты для поимки нарушителей. Автоматические комплексы были построены в конце прошлого года, но их удалось запустить лишь в сентябре. Межведомственное совещание в прокуратуре на тему нарушений на трассах провели в конце мая.

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Только после вмешательства прокурора Курганской области Андрея Назарова в Кургане запустили в работу автоматические пункты весового и габаритного контроля (АПВГК). До этого почти два года они простаивали. Теперь же благодаря их работе в бюджет поступит более 133 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали источники, связанные с дорожной сферой. «Прокурор Назаров по просьбе Ространснадзора провел координационное совещание, где присутствовали все ответственные лица. Там и была достигнута договоренность о запуске пунктов. Затем проконтролировал, чтобы АПВГК заработали. Дорожники были вынуждены подключить их», — пояснил источник. Вмешательство прокуратуры и других контрольных ведомств стимулировало чиновников ускорить запуск АПВГК. За время работы пунктов (1,5 месяца) вынесено 424 постановления на сумму 133 млн рублей. При этом еще обработана не вся полученная информация о нарушителях. Деньги от штрафов должны поступить в областной бюджет на развитие дорожной сферы. Сейчас в области работает три пункта. Но на следующей неделе запустят еще один возле микрорайона Увал в Кургане. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в территориальный отдел Ространснадзора. Там подтвердили информацию о том, что увеличилось число фиксации нарушений. Сумма взысканий может измениться, потому что не все нарушители добровольно платят штрафы и стараются его уменьшить. «Работа только начата, но динамика выявлений неплохая. При хорошей собираемости штрафов с нарушителей, пункты весового контроля могут окупиться за полгода», — отметили в отделении. Ранее URA.RU сообщало, что на курганских дорогах строят пункты для поимки нарушителей. Автоматические комплексы были построены в конце прошлого года, но их удалось запустить лишь в сентябре. Межведомственное совещание в прокуратуре на тему нарушений на трассах провели в конце мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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