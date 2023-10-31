В столице ХМАО завершился сезон ремонта дорог

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Ремонт дороги по улице Коли Мяготина. Курган, бульдозер, улица коли мяготина, зима, рабочий в спецовке, ремонт дорог, ремонт дорог зимой
В Ханты-Мансийске отремонтировали четыре участка автодорог Фото:

В Ханты-Мансийске прошла общественная приемка четырех последних участков автомобильных дорог, ремонт которых был запланирован в 2023 году, — улиц Объездной, Сургутской, Студенческой и Рябиновой. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале администрации города.

«Общественная приемка последних четырех участков состоялась сегодня. В состав комиссии вошли сотрудники Департамента городского хозяйства, Службы муниципального заказа в ЖКХ, МДЭП, представители подрядчика и общественности. Они проверили ремонт дорог по улицам Объездная, Сургутская, Студенческая и Рябиновая», — указано в публикации.

По данным администрации города, все участки были отремонтированы на средства из городского бюджета, дороги соответствуют нормативам. «Сейчас формируется план на 2024 год, готовится документация на экспертизу», — добавили в мэрии.

Ранее URA.RU писало о том, что в Ханты-Мансийске начали устанавливать новогоднюю елку. Под гигантское дерево высотой с девятиэтажный дом уже подготовили основание на главной площади города.

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В Ханты-Мансийске прошла общественная приемка четырех последних участков автомобильных дорог, ремонт которых был запланирован в 2023 году, — улиц Объездной, Сургутской, Студенческой и Рябиновой. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале администрации города. «Общественная приемка последних четырех участков состоялась сегодня. В состав комиссии вошли сотрудники Департамента городского хозяйства, Службы муниципального заказа в ЖКХ, МДЭП, представители подрядчика и общественности. Они проверили ремонт дорог по улицам Объездная, Сургутская, Студенческая и Рябиновая», — указано в публикации. По данным администрации города, все участки были отремонтированы на средства из городского бюджета, дороги соответствуют нормативам. «Сейчас формируется план на 2024 год, готовится документация на экспертизу», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU писало о том, что в Ханты-Мансийске начали устанавливать новогоднюю елку. Под гигантское дерево высотой с девятиэтажный дом уже подготовили основание на главной площади города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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