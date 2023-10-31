В столице ХМАО завершился сезон ремонта дорог

31 октября 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске отремонтировали четыре участка автодорог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийске прошла общественная приемка четырех последних участков автомобильных дорог, ремонт которых был запланирован в 2023 году, — улиц Объездной, Сургутской, Студенческой и Рябиновой. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале администрации города. «Общественная приемка последних четырех участков состоялась сегодня. В состав комиссии вошли сотрудники Департамента городского хозяйства, Службы муниципального заказа в ЖКХ, МДЭП, представители подрядчика и общественности. Они проверили ремонт дорог по улицам Объездная, Сургутская, Студенческая и Рябиновая», — указано в публикации. По данным администрации города, все участки были отремонтированы на средства из городского бюджета, дороги соответствуют нормативам. «Сейчас формируется план на 2024 год, готовится документация на экспертизу», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU писало о том, что в Ханты-Мансийске начали устанавливать новогоднюю елку. Под гигантское дерево высотой с девятиэтажный дом уже подготовили основание на главной площади города.

В Ханты-Мансийске прошла общественная приемка четырех последних участков автомобильных дорог, ремонт которых был запланирован в 2023 году, — улиц Объездной, Сургутской, Студенческой и Рябиновой. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале администрации города. «Общественная приемка последних четырех участков состоялась сегодня. В состав комиссии вошли сотрудники Департамента городского хозяйства, Службы муниципального заказа в ЖКХ, МДЭП, представители подрядчика и общественности. Они проверили ремонт дорог по улицам Объездная, Сургутская, Студенческая и Рябиновая», — указано в публикации. По данным администрации города, все участки были отремонтированы на средства из городского бюджета, дороги соответствуют нормативам. «Сейчас формируется план на 2024 год, готовится документация на экспертизу», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU писало о том, что в Ханты-Мансийске начали устанавливать новогоднюю елку. Под гигантское дерево высотой с девятиэтажный дом уже подготовили основание на главной площади города.