В Ханты-Мансийске установят новогоднюю елку высотой с 9-этажный дом

На центральной площади Ханты-Мансийска (ХМАО) идет процесс установки новогодней ели высотой с 9-этажный дом. Для гигантского дерева уже подготовлено песчаное основание.
«Ханты-Мансийск начал готовиться к зимним праздникам. На центральную площадь города привезли фрагменты главной елки региона. Уже готова песчаная подушка под основание 33-метровой красавицы», — сообщает ГТРК «Югория». Собирать ель будут из отдельных фрагментов. А для ее украшения будет использовано 4 километра гирлянд и сотни новогодних игрушек.
Для уточнения деталей новогоднего оформления города, журналист агентства направил запрос в мэрию Ханты-Мансийска. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало о том, что власти Сургута планируют к Новому году построить в городе два ледовых городка, стилизованных под русские народные сказки. На это мэрия потратит шесть миллионов рублей.
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