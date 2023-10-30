30 октября 2023

В Ханты-Мансийске установят новогоднюю елку высотой с 9-этажный дом

© Служба новостей «URA.RU»
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33-метровую елку установят на центральной площади Ханты-Мансийска Фото:

На центральной площади Ханты-Мансийска (ХМАО) идет процесс установки новогодней ели высотой с 9-этажный дом. Для гигантского дерева уже подготовлено песчаное основание.

«Ханты-Мансийск начал готовиться к зимним праздникам. На центральную площадь города привезли фрагменты главной елки региона. Уже готова песчаная подушка под основание 33-метровой красавицы», — сообщает ГТРК «Югория». Собирать ель будут из отдельных фрагментов. А для ее украшения будет использовано 4 километра гирлянд и сотни новогодних игрушек.

Для уточнения деталей новогоднего оформления города, журналист агентства направил запрос в мэрию Ханты-Мансийска. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало о том, что власти Сургута планируют к Новому году построить в городе два ледовых городка, стилизованных под русские народные сказки. На это мэрия потратит шесть миллионов рублей.

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На центральной площади Ханты-Мансийска (ХМАО) идет процесс установки новогодней ели высотой с 9-этажный дом. Для гигантского дерева уже подготовлено песчаное основание. «Ханты-Мансийск начал готовиться к зимним праздникам. На центральную площадь города привезли фрагменты главной елки региона. Уже готова песчаная подушка под основание 33-метровой красавицы», — сообщает ГТРК «Югория». Собирать ель будут из отдельных фрагментов. А для ее украшения будет использовано 4 километра гирлянд и сотни новогодних игрушек. Для уточнения деталей новогоднего оформления города, журналист агентства направил запрос в мэрию Ханты-Мансийска. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти Сургута планируют к Новому году построить в городе два ледовых городка, стилизованных под русские народные сказки. На это мэрия потратит шесть миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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