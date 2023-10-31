Правительство РФ назначило нового замглавы Минцифры

Мишустин назначил Цветкова новым замглавы Минцифры

31 октября 2023 в 20:08 Размер текста - 17 +

В правительстве назначили нового замглавы Минцифры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра цифрового развития РФ Дмитрия Огуряева. После этого на должность был назначен директор департамента развития инфраструктуры электронного правительства Сергей Цветков. «Подписано распоряжение правительства об освобождении от должности заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрия Александровича Огуряева. Должность замминистра займет <…> Сергей Валерьевич Цветков», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского правительства. Огуряев занимал должность замминистра цифровизации с 2020 года. Под его началом появилось несколько мобильных приложений государственных услуг. Также благодаря ему пользователи «Госуслуги авто» получили возможность предъявлять права и свидетельство о регистрации автомобиля в электронном виде. Новый заместитель главы Минцифры работает в ведомстве уже более 10 лет. Он руководил разработкой и реализацией на «Госуслугах» сервисов записи в школу и детские сады, а также поступление в вузы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра цифрового развития РФ Дмитрия Огуряева. После этого на должность был назначен директор департамента развития инфраструктуры электронного правительства Сергей Цветков. «Подписано распоряжение правительства об освобождении от должности заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрия Александровича Огуряева. Должность замминистра займет <…> Сергей Валерьевич Цветков», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского правительства. Огуряев занимал должность замминистра цифровизации с 2020 года. Под его началом появилось несколько мобильных приложений государственных услуг. Также благодаря ему пользователи «Госуслуги авто» получили возможность предъявлять права и свидетельство о регистрации автомобиля в электронном виде. Новый заместитель главы Минцифры работает в ведомстве уже более 10 лет. Он руководил разработкой и реализацией на «Госуслугах» сервисов записи в школу и детские сады, а также поступление в вузы.