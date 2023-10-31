В ФБР не исключили активизацию ХАМАС в США

Директор ФБР Рэй допустил активизацию ХАМАС на территории США
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Движение ХАМАС может активизироваться в США, считает Кристофер Рэй Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинское движение ХАМАС может активизироваться на территории США. Такое заявление сделал директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй.

«На данный момент у нас нет информации, указывающей, что у ХАМАС есть намерение или возможность проводить операции внутри США, хотя мы не можем и не будем сбрасывать со счетов эту возможность», — заявил Кристофер Рэй. Его слова передает издание CBS News.

Он уточнил, что конфликт обострение ситуации на Ближнем Востоке повысило угрозу нападения на США. По его словам, некоторые люди или группы могут «вдохновиться палестино-израильским конфликтом для совершения терактов».

Ранее палестинские боевики ХАМАС ворвались на территорию Израиля, что стало началом войны еврейского государства с Палестиной. Вашингтон заявил, что поддерживает Иерусалим в этом конфликте и сообщил о намерении оказывать ему военную помощь, передает MK.RU. Кроме того, США выступают против прекращения израильских атак по сектору Газа, где располагаются палестинские боевики, сообщает Life.

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Палестинское движение ХАМАС может активизироваться на территории США. Такое заявление сделал директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй. «На данный момент у нас нет информации, указывающей, что у ХАМАС есть намерение или возможность проводить операции внутри США, хотя мы не можем и не будем сбрасывать со счетов эту возможность», — заявил Кристофер Рэй. Его слова передает издание CBS News. Он уточнил, что конфликт обострение ситуации на Ближнем Востоке повысило угрозу нападения на США. По его словам, некоторые люди или группы могут «вдохновиться палестино-израильским конфликтом для совершения терактов». Ранее палестинские боевики ХАМАС ворвались на территорию Израиля, что стало началом войны еврейского государства с Палестиной. Вашингтон заявил, что поддерживает Иерусалим в этом конфликте и сообщил о намерении оказывать ему военную помощь, передает MK.RU. Кроме того, США выступают против прекращения израильских атак по сектору Газа, где располагаются палестинские боевики, сообщает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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