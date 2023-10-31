Власти ХМАО обсуждают упразднение скандальных подразделений мэрий. Инсайд

Власти ХМАО задумались над сокращением управлений капитального строительства

31 октября 2023 в 22:08 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО задумались над сокращением управлений капитального строительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ХМАО обсуждают упразднение скандальных подведомственных учреждений мэрий — управлений капитального строительства. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «После историй с Барби-чиновницами из УКС Пыть-Яха, туалетом за 25 миллионов в Нижневартовске и скандалов в других муниципалитетах югорские власти на полном серьезе стали рассматривать вопрос о ликвидации УКСов и передаче всех строек под контроль окружного депстроя. Крупные объекты и имиджевые проекты и так возводятся под контролем округа», — сообщает инсайдер. По словам другого источника, вопрос может быть поднят на заседании профильных комитетов Думы ХМАО. «Ранее он обсуждался в свете многочисленных нарушений, которые допускаются при строительстве и благоустройстве объектов, а также неспособности городских властей управлять этими процессами. В конечном итоге все равно все сводится к ручному режиму, тогда смысл содержать такой аппарат сотрудников?» — добавил собеседник агентства. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Власти ХМАО обсуждают упразднение скандальных подведомственных учреждений мэрий — управлений капитального строительства. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «После историй с Барби-чиновницами из УКС Пыть-Яха, туалетом за 25 миллионов в Нижневартовске и скандалов в других муниципалитетах югорские власти на полном серьезе стали рассматривать вопрос о ликвидации УКСов и передаче всех строек под контроль окружного депстроя. Крупные объекты и имиджевые проекты и так возводятся под контролем округа», — сообщает инсайдер. По словам другого источника, вопрос может быть поднят на заседании профильных комитетов Думы ХМАО. «Ранее он обсуждался в свете многочисленных нарушений, которые допускаются при строительстве и благоустройстве объектов, а также неспособности городских властей управлять этими процессами. В конечном итоге все равно все сводится к ручному режиму, тогда смысл содержать такой аппарат сотрудников?» — добавил собеседник агентства. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.