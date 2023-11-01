Путин нашел неожиданный плюс западных санкций

Путин: санкции Запада обезопасят Россию от клопов

01 ноября 2023 в 22:58 Размер текста - 17 +

Западные санкции избавят Россию от появления клопов, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Благодаря западным санкциям на запрет ввоза в Россию «западного барахла», в стране будет меньше постельных клопов. Такое заявление сделал президент глава государства Владимир Путин. «Чем меньше западного барахла — тем лучше, меньше возможности прислать нам из европейских стран постельных клопов», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что запрет Евросоюза на поставки отверток и иголок в Россию поможет снизить риск появления подобных насекомых на российской территории.

Благодаря западным санкциям на запрет ввоза в Россию «западного барахла», в стране будет меньше постельных клопов. Такое заявление сделал президент глава государства Владимир Путин. «Чем меньше западного барахла — тем лучше, меньше возможности прислать нам из европейских стран постельных клопов», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что запрет Евросоюза на поставки отверток и иголок в Россию поможет снизить риск появления подобных насекомых на российской территории.