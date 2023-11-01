Путин нашел неожиданный плюс западных санкций

Западные санкции избавят Россию от появления клопов, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Благодаря западным санкциям на запрет ввоза в Россию «западного барахла», в стране будет меньше постельных клопов. Такое заявление сделал президент глава государства Владимир Путин.
«Чем меньше западного барахла — тем лучше, меньше возможности прислать нам из европейских стран постельных клопов», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что запрет Евросоюза на поставки отверток и иголок в Россию поможет снизить риск появления подобных насекомых на российской территории.
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