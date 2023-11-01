Путин нашел неожиданный плюс западных санкций

Путин: санкции Запада обезопасят Россию от клопов
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Западные санкции избавят Россию от появления клопов, заявил Владимир Путин Фото:
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Благодаря западным санкциям на запрет ввоза в Россию «западного барахла», в стране будет меньше постельных клопов. Такое заявление сделал президент глава государства Владимир Путин.

«Чем меньше западного барахла — тем лучше, меньше возможности прислать нам из европейских стран постельных клопов», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что запрет Евросоюза на поставки отверток и иголок в Россию поможет снизить риск появления подобных насекомых на российской территории.

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Благодаря западным санкциям на запрет ввоза в Россию «западного барахла», в стране будет меньше постельных клопов. Такое заявление сделал президент глава государства Владимир Путин. «Чем меньше западного барахла — тем лучше, меньше возможности прислать нам из европейских стран постельных клопов», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что запрет Евросоюза на поставки отверток и иголок в Россию поможет снизить риск появления подобных насекомых на российской территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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