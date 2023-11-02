Свердловским аграриям помогут решить кадровый голод

02 ноября 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Работодатели могут возместить часть затрат на обучение своих сотрудников за счет субсидий Фото: Анна Майорова © URA.RU Предприятиям в свердловской области предоставят больше ста субсидий для обучения специалистов. Соответствующая информация появилась на сайте правительства Свердловской области. «Работодатели могут возместить часть затрат на обучение своих сотрудников в федеральных государственных образовательных организациях, получив софинансирование из федерального бюджета», — поделилась информацией министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова. За счет субсидий предприятия смогут возместить 90% затрат, направленных на обучение новых специалистов. За 2023 год заявки на возмещение затрат по оплате труда 95 студентам представили девять сельхозтоваропроизводителей. Для них общая сумма господдержки составит более 1,3 миллиона рублей, которые планируют выплатить в ноябре.

Предприятиям в свердловской области предоставят больше ста субсидий для обучения специалистов. Соответствующая информация появилась на сайте правительства Свердловской области. «Работодатели могут возместить часть затрат на обучение своих сотрудников в федеральных государственных образовательных организациях, получив софинансирование из федерального бюджета», — поделилась информацией министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова. За счет субсидий предприятия смогут возместить 90% затрат, направленных на обучение новых специалистов. За 2023 год заявки на возмещение затрат по оплате труда 95 студентам представили девять сельхозтоваропроизводителей. Для них общая сумма господдержки составит более 1,3 миллиона рублей, которые планируют выплатить в ноябре.