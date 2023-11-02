02 ноября 2023

Reuters: США выделят Украине дополнительно 425 миллионов на борьбу с БПЛА

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
США направят сотни миллионов долларов Украине на борьбу с дронами Фото:
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Власти США готовят для Украины пакет военной помощи на 425 миллионов долларов для борьбы с беспилотниками. Решение может быть принято уже 3 ноября. Об этом сообщило агентство Reuters.

«В пакет военной помощи для Украины США включат боеприпасы для систем ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, а также артиллерийские снаряды. В него не войдут ракеты ATACMS», — передает Reuters.

Ранее США одобрили Украине пакет военной помощи на сумму в 275 миллионов долларов. Деньги предоставили Киеву на борьбу с воздушными атаками России.

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Власти США готовят для Украины пакет военной помощи на 425 миллионов долларов для борьбы с беспилотниками. Решение может быть принято уже 3 ноября. Об этом сообщило агентство Reuters. «В пакет военной помощи для Украины США включат боеприпасы для систем ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, а также артиллерийские снаряды. В него не войдут ракеты ATACMS», — передает Reuters. Ранее США одобрили Украине пакет военной помощи на сумму в 275 миллионов долларов. Деньги предоставили Киеву на борьбу с воздушными атаками России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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