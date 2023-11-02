Reuters: США выделят Украине дополнительно 425 миллионов на борьбу с БПЛА

03 ноября 2023 в 00:09 Размер текста - 17 +

США направят сотни миллионов долларов Украине на борьбу с дронами Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти США готовят для Украины пакет военной помощи на 425 миллионов долларов для борьбы с беспилотниками. Решение может быть принято уже 3 ноября. Об этом сообщило агентство Reuters. «В пакет военной помощи для Украины США включат боеприпасы для систем ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, а также артиллерийские снаряды. В него не войдут ракеты ATACMS», — передает Reuters. Ранее США одобрили Украине пакет военной помощи на сумму в 275 миллионов долларов. Деньги предоставили Киеву на борьбу с воздушными атаками России.

Власти США готовят для Украины пакет военной помощи на 425 миллионов долларов для борьбы с беспилотниками. Решение может быть принято уже 3 ноября. Об этом сообщило агентство Reuters. «В пакет военной помощи для Украины США включат боеприпасы для систем ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, а также артиллерийские снаряды. В него не войдут ракеты ATACMS», — передает Reuters. Ранее США одобрили Украине пакет военной помощи на сумму в 275 миллионов долларов. Деньги предоставили Киеву на борьбу с воздушными атаками России.