Reuters: США выделят Украине дополнительно 425 миллионов на борьбу с БПЛА

США направят сотни миллионов долларов Украине на борьбу с дронами
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Власти США готовят для Украины пакет военной помощи на 425 миллионов долларов для борьбы с беспилотниками. Решение может быть принято уже 3 ноября. Об этом сообщило агентство Reuters.
«В пакет военной помощи для Украины США включат боеприпасы для систем ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, а также артиллерийские снаряды. В него не войдут ракеты ATACMS», — передает Reuters.
Ранее США одобрили Украине пакет военной помощи на сумму в 275 миллионов долларов. Деньги предоставили Киеву на борьбу с воздушными атаками России.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!