Reuters: США дадут Украине шанс на борьбу с атаками РФ 09 декабря 2022 в 07:21 Размер текста - 17 + США направят Украине 275 миллионов долларов на борьбу с воздушными российскими атаками, пишет Reuters Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США хотят направить Украине пакет военной помощи на сумму в 275 миллионов долларов, с целью дать Киеву шанс на борьбу с воздушными атаками России. Об этом сообщает Reuters. «Соединенные Штаты готовятся направить Украине пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, предлагающий новые возможности для борьбы с беспилотниками и усиления противовоздушной обороны, <…> Ожидается, что Пентагон также поставит ракеты для пусковых установок High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), 155-мм боеприпасы, военные автомобили Humvee и генераторы», — пишет агентство , ссылаясь на источники, знакомые с документом. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон планирует продлить конфликт на Украине до 2025 года. Данные выводы представитель ведомства сделала на основе документов США. Например, Минфин США запросил у конгрессменов 14,5 миллиарда долларов для Украины, сообщает «Национальная служба новостей». Тем не менее среди представителей обеих партий в конгрессе США возрастает поддержка России, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада оказывают украинской стороне военную и финансовую помощь. РФ после теракта на Крымском мосту начала активно атаковать инфраструктуру Украины. В связи с этим западные страны решили усилить ПВО Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам США хотят направить Украине пакет военной помощи на сумму в 275 миллионов долларов, с целью дать Киеву шанс на борьбу с воздушными атаками России. Об этом сообщает Reuters. «Соединенные Штаты готовятся направить Украине пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, предлагающий новые возможности для борьбы с беспилотниками и усиления противовоздушной обороны, <…> Ожидается, что Пентагон также поставит ракеты для пусковых установок High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), 155-мм боеприпасы, военные автомобили Humvee и генераторы», — пишет агентство, ссылаясь на источники, знакомые с документом. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон планирует продлить конфликт на Украине до 2025 года. Данные выводы представитель ведомства сделала на основе документов США. Например, Минфин США запросил у конгрессменов 14,5 миллиарда долларов для Украины, сообщает «Национальная служба новостей». Тем не менее среди представителей обеих партий в конгрессе США возрастает поддержка России, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада оказывают украинской стороне военную и финансовую помощь. РФ после теракта на Крымском мосту начала активно атаковать инфраструктуру Украины. В связи с этим западные страны решили усилить ПВО Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям