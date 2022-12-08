08 декабря 2022

Reuters: США дадут Украине шанс на борьбу с атаками РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США направят Украине 275 миллионов долларов на борьбу с воздушными российскими атаками, пишет Reuters Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США хотят направить Украине пакет военной помощи на сумму в 275 миллионов долларов, с целью дать Киеву шанс на борьбу с воздушными атаками России. Об этом сообщает Reuters.

«Соединенные Штаты готовятся направить Украине пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, предлагающий новые возможности для борьбы с беспилотниками и усиления противовоздушной обороны, <…> Ожидается, что Пентагон также поставит ракеты для пусковых установок High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), 155-мм боеприпасы, военные автомобили Humvee и генераторы», — пишет агентство, ссылаясь на источники, знакомые с документом.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон планирует продлить конфликт на Украине до 2025 года. Данные выводы представитель ведомства сделала на основе документов США. Например, Минфин США запросил у конгрессменов 14,5 миллиарда долларов для Украины, сообщает «Национальная служба новостей». Тем не менее среди представителей обеих партий в конгрессе США возрастает поддержка России, пишет RT.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада оказывают украинской стороне военную и финансовую помощь. РФ после теракта на Крымском мосту начала активно атаковать инфраструктуру Украины. В связи с этим западные страны решили усилить ПВО Украины.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США хотят направить Украине пакет военной помощи на сумму в 275 миллионов долларов, с целью дать Киеву шанс на борьбу с воздушными атаками России. Об этом сообщает Reuters. «Соединенные Штаты готовятся направить Украине пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, предлагающий новые возможности для борьбы с беспилотниками и усиления противовоздушной обороны, <…> Ожидается, что Пентагон также поставит ракеты для пусковых установок High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), 155-мм боеприпасы, военные автомобили Humvee и генераторы», — пишет агентство, ссылаясь на источники, знакомые с документом. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон планирует продлить конфликт на Украине до 2025 года. Данные выводы представитель ведомства сделала на основе документов США. Например, Минфин США запросил у конгрессменов 14,5 миллиарда долларов для Украины, сообщает «Национальная служба новостей». Тем не менее среди представителей обеих партий в конгрессе США возрастает поддержка России, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада оказывают украинской стороне военную и финансовую помощь. РФ после теракта на Крымском мосту начала активно атаковать инфраструктуру Украины. В связи с этим западные страны решили усилить ПВО Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...