Где дешево отдохнуть на ноябрьские праздники

Ессентуки, Воронеж и Пятигорск — самые дешевые города для поездок в ноябре

03 ноября 2023 в 09:19 Размер текста - 17 +

В ноябре аренда жилья для туристов стоит на 20-30% дешевле, чем летом, сказал Юрий Кузнецов Фото: Анна Майорова © URA.RU Ессентуки, Воронеж и Пятигорск являются самыми недорогими городами для поездок на отдых в ноябрьские праздники. Это следует из данных сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру». «Лидером рейтинга стали Ессентуки, где средняя арендная ставка на ноябрьские праздники составляет 2 268 рублей за сутки», — передает данные сервиса « Газета.Ru ». Второе место занял Воронеж, где средняя аренда жилья стоит 2 305 рублей, а на третьем месте — Пятигорск со стоимостью аренды 2585 рублей. Кроме того, в десятку наиболее дешевых для поездки городов вошли Светлогорск со средней стоимостью аренды в 2 699 рублей, Екатеринбург, где можно снять жилье за 2 784 рубля и Петрозаводск с возможностью проживания за 2 820 рублей. Также за 2 917 рублей можно снять жилье в Краснодаре, за 2976 рублей — в Рязани, а также за 2986 — в Калининграде. При этом лидером по числу бронирований в ноябрьские праздники стал Санкт-Петербург. В рейтинге также оказались Москва, Казань, Нижний Новгород и Минск. По словам гендиректора «Суточно.ру» Юрия Кузнецова, ноябрь является хорошим месяцем для путешествий. Он уточнил, что в этот период цены на проживание куда ниже, чем в майские праздники или летом. Так, в ноябре цены на аренду жилья на 30-40% ниже, чем в летний период.

Ессентуки, Воронеж и Пятигорск являются самыми недорогими городами для поездок на отдых в ноябрьские праздники. Это следует из данных сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру». «Лидером рейтинга стали Ессентуки, где средняя арендная ставка на ноябрьские праздники составляет 2 268 рублей за сутки», — передает данные сервиса «Газета.Ru». Второе место занял Воронеж, где средняя аренда жилья стоит 2 305 рублей, а на третьем месте — Пятигорск со стоимостью аренды 2585 рублей. Кроме того, в десятку наиболее дешевых для поездки городов вошли Светлогорск со средней стоимостью аренды в 2 699 рублей, Екатеринбург, где можно снять жилье за 2 784 рубля и Петрозаводск с возможностью проживания за 2 820 рублей. Также за 2 917 рублей можно снять жилье в Краснодаре, за 2976 рублей — в Рязани, а также за 2986 — в Калининграде. При этом лидером по числу бронирований в ноябрьские праздники стал Санкт-Петербург. В рейтинге также оказались Москва, Казань, Нижний Новгород и Минск. По словам гендиректора «Суточно.ру» Юрия Кузнецова, ноябрь является хорошим месяцем для путешествий. Он уточнил, что в этот период цены на проживание куда ниже, чем в майские праздники или летом. Так, в ноябре цены на аренду жилья на 30-40% ниже, чем в летний период.