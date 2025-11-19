Путин: продукты «Сбера» и «Яндекса» лучшие в мире
19 ноября 2025 в 21:56
Президент России Владимир Путин заявил, что продукты "Сбера" и "Яндекса" входят в число лучших в мире. "Отмечу в этой связи, что продукты "Сбера" и "Яндекса" входят в число лучших в мире", - сказал Путин на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
