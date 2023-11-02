На курганской трассе машина задавила лежащего на дороге пешехода

03 ноября 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

В Курганской области пьяный мужчина лег на дороге и погиб под колесами машины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринском округе (Курганская область) иномарка сбила пьяного мужчину, который лежал посередине дороги. Происшествие произошло утром 2 ноября на трассе Шадринск — Мингали — Новые Пески. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «Утром, 2 ноября, в Шадринском округе 23-летний молодой человек осуществлял движение на автомобиле Nissan Primera на пятом километре автодороги допустил наезд на пешехода. Мужчина 1987 года рождения лежал посередине проезжей части дороги. По предварительной информации, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Пешеход скончался на месте ДТП», — говорится в сообщении. В прошлом месяце, по данным УГИБДД, в регионе было совершенно 18 наездов на пешеходов. В результате ДТП трое погибли, остальные получили телесные повреждения.

В Шадринском округе (Курганская область) иномарка сбила пьяного мужчину, который лежал посередине дороги. Происшествие произошло утром 2 ноября на трассе Шадринск — Мингали — Новые Пески. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «Утром, 2 ноября, в Шадринском округе 23-летний молодой человек осуществлял движение на автомобиле Nissan Primera на пятом километре автодороги допустил наезд на пешехода. Мужчина 1987 года рождения лежал посередине проезжей части дороги. По предварительной информации, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Пешеход скончался на месте ДТП», — говорится в сообщении. В прошлом месяце, по данным УГИБДД, в регионе было совершенно 18 наездов на пешеходов. В результате ДТП трое погибли, остальные получили телесные повреждения.