В Кургане капитально отремонтируют убежище на территории госпиталя ветеранов войн. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Информация об объекте закупки — разработка проектно-сметной и рабочей документации на „Капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны (убежище) на территории ГБУ „КОГВВ“. Цена 6 758 977 рублей“, — указано на сайте госзакупок.

Согласно заявке, работы должны быть выполнены в срок до 28 февраля 2026 года. К этому времени подрядчик должен исполнить свои обязательства по разработке проекта и получить оплату.

