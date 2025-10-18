Логотип РИА URA.RU
Общество

В Кургане капитально отремонтируют убежище

19 октября 2025 в 03:46
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

На капремонт убежища в Кургане при госпитале потратят почти семь миллионов

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане капитально отремонтируют убежище на территории госпиталя ветеранов войн. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Информация об объекте закупки — разработка проектно-сметной и рабочей документации на „Капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны (убежище) на территории ГБУ „КОГВВ“. Цена 6 758 977 рублей“, — указано на сайте госзакупок.

Согласно заявке, работы должны быть выполнены в срок до 28 февраля 2026 года. К этому времени подрядчик должен исполнить свои обязательства по разработке проекта и получить оплату.

Ранее сообщалось о выставленных на торги три здания убежища в разных районах Кургана. Начальная цена аренды — от девяти до 39 000 рублей в месяц.

