В Кургане завод выплатит рабочему 600 тысяч рублей

19 октября 2025 в 02:23
Фото: © URA.RU

В Кургане суд обязал завод выплатить слесарю-ремонтнику 600 тысяч рублей компенсации морального вреда за тяжелую травму, полученную на производстве в июне прошлого года. Прокурор требовал миллион рублей, указав на нарушения охраны труда. Об этом сообщается на сайте суда. "Прокурор просил суд взыскать с завода в пользу сотрудника компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей. На основании акта о несчастном случае на производстве травма случилась из-за неудовлетворительной организации работ, отсутствия контроля руководителей за соблюдением дисциплины и охраны труда", - сообщается в материалах суда. Слесарь получил увечье, когда устранял неисправность ограничителя высоты на кране. По решению суда завод выплатит ему 600 тысяч.

