В каких санаториях отдыхают курганцы: как получить путевку бесплатно или со скидкой

В Курганской области работает несколько круглогодичных санаториев, но жители региона ездят на оздоровление не только в них. Курганцы отдыхают в соседней Тюменской области, в Санкт-Петербурге, на Кавказе и в других регионах страны. О том, кому положены бесплатные путевки в здравницы, а кто может воспользоваться специальными скидками, узнал корреспондент URA.RU.

Льготные путевки в санатории от Соцфонда

Получить бесплатную путевку на санаторно-курортное лечение от Соцфонда могут федеральные льготники. Это граждане с инвалидностью, в том числе дети, ветераны боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны, лица, подвергшиеся воздействию радиации.

По данным на сентябрь, с начала 2025 года путевки в санатории получили 1215 жителей Курганской области, 1028 из них — люди с инвалидностью, а 187 — сопровождающие их лица. Инвалиды I группы и дети-инвалиды имеют право на получение второй путевки на санаторно-курортное лечение для сопровождающего лица. В этом году среди получивших путевку был 98-летний ветеран Великой Отечественной войны Владимир Александрович Костылев. С сопровождающим лицом он ездил в санаторий «Сосновая роща».

Стандартная длительность санаторного лечения — 18 дней, но при наличии показаний она может быть увеличена до 42 дней. Для детей с инвалидностью длительность оздоровления в санаториях составляет 21 день, а для людей с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга — от 24 до 42 дней.

Обратиться за получением путевки можно на портале Госуслуг, лично в клиентской службе регионального Отделения СФР, МФЦ или направить заявление по почте. Необходимо предоставить медицинскую справку о наличии показаний к санаторно-курортному лечению по форме 070/у. Соцфонд дает путевки не только в курганские санатории, но в федеральные санатории, расположенные в разных регионах страны, в зависимости от специфики заболевания. Они находятся в Астраханской, Владимирской, Волгоградской, Кемеровской, Кировской, Московской, Омской, Саратовской, Томской, Тюменской областях, а также в Республике Хакасии и Краснодарском крае. Вместе с путевкой предоставляются талоны на бесплатный проезд к месту лечения и обратно.

Оздоровление для детей в санатории

Детям, которые часто белеют ОРВИ и другими заболеваниями органов дыхания, могут предложить оздоровительную путевку в детский санаторий «Космос» Курганской области. Решение принимает лечащий врач-педиатр. О наличии свободных мест и дат заезда попросят уточнять в самом учреждении. Санаторий рассчитан на 50 мест, в том числе 7 мест для матери и ребенка. Однако, сопровождающему ребенка взрослому придется оплатить свое пребывание в санатории, предупреждают медики. Возможно приобретение платных путевок стоимость 1 койко дня 1500 рублей, указано на сайте санатория.

Профсоюзные скидки на путевки в санатории

Федерация профсоюзов Курганской области предоставляет скидку на отдых для своих членов в профсоюзных санаториях до 20%. Таких санаториев в стране насчитывается более 300. Треть всех профсоюзных санаториев расположена в Кавказских Минеральных Водах. Льгота действует не только на члена профсоюза, но и членов его семьи. Однако размер скидки зависит от расположения санатория и от сезона.

«Члены профсоюзов чаще всего выбирают следующие направления: Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Адлер, Тюмень, Самара, Лесники. Наиболее активно пользуются услугами профсоюзного отдела реализации путевок работники из профсоюзных организаций Курганстальмоста, Курганмашзавода, здравоохранения», — отметили в Федерации профсоюзов региона.

Члены профсоюза работников культуры Игорь Меркулов и Жанна Питерских пользуются профсоюзной скидкой. На протяжении четырех лет они ежегодно отдыхают в одном из профсоюзных санаториев Кисловодска. «Скидка на путевку получается ощутимая. Стоимость путевки зависит от категории номеров — может быть от 120 тысяч рублей на двоих за две недели. В Кисловодске замечательная природа и воздух, уже одно это благоприятно действует на самочувствие», — отмечает Меркулов.

Льгота проекта «Профсоюзный дисконт»

Члены профсоюзов, имеющие карту проекта «Профсоюзный дисконт», могут воспользоваться дополнительными скидками. На 1 сентября 2025 года в проекте участвуют 742 партнера в категории «Путешествия, туризм и отдых». Среди них есть и санатории Курганской области. Например, санатории «Сосновая роща» и «Озеро Медвежье» предоставляют скидки по дисконтной карте члена профсоюза: — 10% круглогодичная скидка для держателя карты от стоимости путевки по действующему прейскуранту на момент приобретения путевки; — 10% для членов семьи держателя карты при приобретении семейной путевки в период с 1 сентября по 31 декабря текущего года. Шадринские санатории «СанЛайн» и «Жемчужина Зауралья» предоставляют скидку по дисконтной карте члена профсоюза 5% на все услуги.