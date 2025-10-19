Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Курганец выбрался из пожара, но лишился дома

19 октября 2025 в 06:46
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Житель Курганской области едва не сгорел в огне, который охватил жилой дом и пристрой. Он сумел выбраться до приезда пожарных. Об этом сообщает МЧС. "В селе Маслянское Шадринского округа горел жилой дом и пристрой. Пожар на 63 квадратах ликвидировали девять специалистов и пять единиц техники. Пострадавших нет, один человек эвакуировался до прибытия пожарно-спасательных подразделений", - сообщает спасательное ведомство. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печи.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал