Курганец выбрался из пожара, но лишился дома

Житель Курганской области едва не сгорел в огне, который охватил жилой дом и пристрой. Он сумел выбраться до приезда пожарных. Об этом сообщает МЧС. "В селе Маслянское Шадринского округа горел жилой дом и пристрой. Пожар на 63 квадратах ликвидировали девять специалистов и пять единиц техники. Пострадавших нет, один человек эвакуировался до прибытия пожарно-спасательных подразделений", - сообщает спасательное ведомство. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печи.