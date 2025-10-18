В Курганской области в сезоне-2025 выросло число пострадавших от укусов клещей

Срочная новость Фото: © URA.RU

В Курганской области в сезоне-2025 увеличилось число пострадавших от укусов от клещей более, чем на 25% в сравнении с прошлым сезоном. Об этом сообщает Роспотребнадзор. "В сезон 2025 года отмечался рост на 25,7% количества обратившихся по поводу присасывания клещей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Однако в сравнении со среднемноголетним уровнем обращаемости отмечается снижение на 6,1%. Всего за медицинской помощью обратились 3343 пострадавших, в том числе 943 ребенка", - сообщается на сайте ведомства. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 806 человек. Из них более половины - дети (421 ребенок). При этом ни одному ребенку не потребовалась госпитализация, а вот 33 взрослых были госпитализированы с подозрением на клещевой вирусный энцефалит. В прошлом году таких пациентов было 25. Боррелиоз был диагностирован у 19 взрослых, в прошлом сезоне - у 12.