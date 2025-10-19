Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Шумков: 2 750 километров дорог отремонтировали за семь лет в Курганской области

19 октября 2025 в 09:44
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Шумков поздравил с праздником курганских дорожников

Шумков поздравил с праздником курганских дорожников

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области за семь лет было отремонтировано 2 750 километров дорог. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков, поздравляя дорожников с их профессиональным праздником.

«От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! За последние семь лет вы построили и отремонтировали 2 750 км дорог и десятки мостов», — передает пресс-служба областных властей слова Шумкова в своем telegram-канале.

Ранее Шумков рассказывал, что в 2025 году в Курганской области планируется отремонтировать и построить более 200 км дорог с асфальтовым покрытием. А также провести работы на мостах и локальные ремонты.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал