Шумков: 2 750 километров дорог отремонтировали за семь лет в Курганской области
Шумков поздравил с праздником курганских дорожников
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Курганской области за семь лет было отремонтировано 2 750 километров дорог. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков, поздравляя дорожников с их профессиональным праздником.
«От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! За последние семь лет вы построили и отремонтировали 2 750 км дорог и десятки мостов», — передает пресс-служба областных властей слова Шумкова в своем telegram-канале.
Ранее Шумков рассказывал, что в 2025 году в Курганской области планируется отремонтировать и построить более 200 км дорог с асфальтовым покрытием. А также провести работы на мостах и локальные ремонты.
