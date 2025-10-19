Шумков: 2 750 километров дорог отремонтировали за семь лет в Курганской области

Шумков поздравил с праздником курганских дорожников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области за семь лет было отремонтировано 2 750 километров дорог. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков, поздравляя дорожников с их профессиональным праздником.

«От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! За последние семь лет вы построили и отремонтировали 2 750 км дорог и десятки мостов», — передает пресс-служба областных властей слова Шумкова в своем telegram-канале.