Погодные качели ожидаются в Кургане и Шадринске
Резкие перепады температуры обещают в Кургане и Шадринске
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Кургане и Шадринске новая неделя начнется с резких перепадов температуры. В ночь с воскресенья на понедельник будет прохладно, а днем воздух прогреется до +7 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды.
«В городах 20 октября с утра прогнозируется +3, +4 градуса. Днем будет до +5, +7 градусов. Возможны осадки», — сообщается на сайте Gismeteo.
Ранее сообщалось, что жителей Кургана и Шадринска ждут резкие изменения температуры воздуха на ближайшей неделе. Ночью столбики термометров уйдут в минус, а днем воздух будет прогреваться до +9 градусов.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!