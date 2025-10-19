Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Погодные качели ожидаются в Кургане и Шадринске

19 октября 2025 в 10:17
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Кургане и Шадринске новая неделя начнется с резких перепадов температуры. В ночь с воскресенья на понедельник будет прохладно, а днем воздух прогреется до +7 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды.

«В городах 20 октября с утра прогнозируется +3, +4 градуса. Днем будет до +5, +7 градусов. Возможны осадки», — сообщается на сайте Gismeteo.

Ранее сообщалось, что жителей Кургана и Шадринска ждут резкие изменения температуры воздуха на ближайшей неделе. Ночью столбики термометров уйдут в минус, а днем воздух будет прогреваться до +9 градусов.

