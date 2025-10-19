Срочная новость Фото: © URA.RU

В Кургане продают помещение в доме 1846 года постройки. Будущий владелец недвижимости сможет использовать ее под атмосферную кофейню или иное заведение. Об этом сообщается на популярном сайте объявлений. "Продам под aтмocферную кофейню или инoе зaведeниe (мaгазин, нaпримеp) в цeнтpe гopода рядом с ocтанoвками 144 квадрата непoвтopимогo помещения в уникaльном доме 1846 гoд постpойки. Не пaмятник аpxитeктуpы, огрaничений нет. Киpпичнaя клaдкa и cводчатые потолки - все старина, тут была лавка винно-колониальных товаров купца Богашева", - сообщается в объявлении. По словам владельца, ширина стен достигает толщины 1,2 метра. Само помещение сухое и очень теплое. По центру сделана огромная барная стойка. Продается объект за 13 миллионов рублей.