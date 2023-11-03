Главе «Европейского центра суррогатного материнства» вынесли приговор за торговлю детьми

Главу «Европейского центра суррогатного материнства» приговорили к 19 годам

03 ноября 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

Суд приговорил Владислава Мельникова к 19 годам колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд в Москве приговорил директора «Европейского центра суррогатного материнства» Владислава Мельникова к 19 года колонии. Его признали виновным в 17 эпизодах торговли детьми. «Суд признал Мельникова виновным по ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми группой лиц по предварительному сговору) и назначил наказание в виде 19,5 года колонии», — сообщили в суде. Об этом пишет ТАСС. Дело было возбуждено в 2020 году, когда в квартире в Одинцово нашли мертвого младенца. Там также были другие дети от суррогатных матерей. Следователи выяснили, что детей готовили в перевозке в другие страны. Кроме Мельникова, сроки также получили репродуктолог, акушер-гинеколог и две суррогатные матери.

Суд в Москве приговорил директора «Европейского центра суррогатного материнства» Владислава Мельникова к 19 года колонии. Его признали виновным в 17 эпизодах торговли детьми. «Суд признал Мельникова виновным по ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми группой лиц по предварительному сговору) и назначил наказание в виде 19,5 года колонии», — сообщили в суде. Об этом пишет ТАСС. Дело было возбуждено в 2020 году, когда в квартире в Одинцово нашли мертвого младенца. Там также были другие дети от суррогатных матерей. Следователи выяснили, что детей готовили в перевозке в другие страны. Кроме Мельникова, сроки также получили репродуктолог, акушер-гинеколог и две суррогатные матери.