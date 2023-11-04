Зеленский отреагировал на заявление Залужного о тупике в конфликте с РФ

Владимир Зеленский признал, что люди устали от конфликта на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Люди действительно устали от конфликта на Украине, однако ситуация не патовая. Так украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на интервью главкома ВСУ Валерия Залужного, который заявил, что конфликт с РФ оказался в тупике.
«Люди устали. Все устают и есть разные мнения. Здесь ничего такого нет. Но это не патовая ситуация», — приводит «РБК-Украина» слова Зеленского.
Ранее Залужный в интервью The Economist заявил о тупике в вооруженном конфликте. Это вызвало панику среди лидеров Запада, сказал потом замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.
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