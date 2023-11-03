Офис Зеленского: Залужный вызвал панику у Запада, дав интервью The Economist

Статья главкома ВСУ Валерия Залужного британскому журналу The Economist о тупике в вооруженном конфликте вызвала панику у руководства стран Запада. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.
«Мне поступил звонок одного из руководителей кабинетов лидеров, и они в панике спрашивают: „Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?“ Мы такого эффекта хотели достичь этой статьей?» — передает слова Жовквы ТАСС. Замглавы офиса президента уточнил, что он, на месте военных, в последнюю очередь комментировал бы для прессы то, что происходит на фронте.
Также Жовква уточнил, что статья Залужного породила больше вопросов, чем дала ответов. Он считает, что стратегию «не стоило раскрывать в статье», потому что «такие вещи любят тишину».
Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщало, что Валерий Залужный станет серьезным конкурентом президенту Владимиру Зеленскому на предстоящих выборах в стране. В материале уточнялось, что если главком выдвинет свою кандидатуру «победа Зеленского окажется под большим вопросом».
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.