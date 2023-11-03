03 ноября 2023

Офис Зеленского: Залужный вызвал панику у Запада, дав интервью The Economist

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины.stock, залужный валерий, stock
Игорь Жовква раскритиковал Валерия Залужного (на фото) за заявление о тупике в конфликте с РФ Фото:
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Статья главкома ВСУ Валерия Залужного британскому журналу The Economist о тупике в вооруженном конфликте вызвала панику у руководства стран Запада. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

«Мне поступил звонок одного из руководителей кабинетов лидеров, и они в панике спрашивают: „Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?“ Мы такого эффекта хотели достичь этой статьей?» — передает слова Жовквы ТАСС. Замглавы офиса президента уточнил, что он, на месте военных, в последнюю очередь комментировал бы для прессы то, что происходит на фронте.

Также Жовква уточнил, что статья Залужного породила больше вопросов, чем дала ответов. Он считает, что стратегию «не стоило раскрывать в статье», потому что «такие вещи любят тишину».

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщало, что Валерий Залужный станет серьезным конкурентом президенту Владимиру Зеленскому на предстоящих выборах в стране. В материале уточнялось, что если главком выдвинет свою кандидатуру «победа Зеленского окажется под большим вопросом».

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Статья главкома ВСУ Валерия Залужного британскому журналу The Economist о тупике в вооруженном конфликте вызвала панику у руководства стран Запада. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква. «Мне поступил звонок одного из руководителей кабинетов лидеров, и они в панике спрашивают: „Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?“ Мы такого эффекта хотели достичь этой статьей?» — передает слова Жовквы ТАСС. Замглавы офиса президента уточнил, что он, на месте военных, в последнюю очередь комментировал бы для прессы то, что происходит на фронте. Также Жовква уточнил, что статья Залужного породила больше вопросов, чем дала ответов. Он считает, что стратегию «не стоило раскрывать в статье», потому что «такие вещи любят тишину». Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщало, что Валерий Залужный станет серьезным конкурентом президенту Владимиру Зеленскому на предстоящих выборах в стране. В материале уточнялось, что если главком выдвинет свою кандидатуру «победа Зеленского окажется под большим вопросом».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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