Офис Зеленского: Залужный вызвал панику у Запада, дав интервью The Economist

04 ноября 2023 в 05:33 Размер текста - 17 +

Игорь Жовква раскритиковал Валерия Залужного (на фото) за заявление о тупике в конфликте с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Статья главкома ВСУ Валерия Залужного британскому журналу The Economist о тупике в вооруженном конфликте вызвала панику у руководства стран Запада. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква. «Мне поступил звонок одного из руководителей кабинетов лидеров, и они в панике спрашивают: „Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?“ Мы такого эффекта хотели достичь этой статьей?» — передает слова Жовквы ТАСС. Замглавы офиса президента уточнил, что он, на месте военных, в последнюю очередь комментировал бы для прессы то, что происходит на фронте. Также Жовква уточнил, что статья Залужного породила больше вопросов, чем дала ответов. Он считает, что стратегию «не стоило раскрывать в статье», потому что «такие вещи любят тишину». Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщало, что Валерий Залужный станет серьезным конкурентом президенту Владимиру Зеленскому на предстоящих выборах в стране. В материале уточнялось, что если главком выдвинет свою кандидатуру «победа Зеленского окажется под большим вопросом».

Статья главкома ВСУ Валерия Залужного британскому журналу The Economist о тупике в вооруженном конфликте вызвала панику у руководства стран Запада. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква. «Мне поступил звонок одного из руководителей кабинетов лидеров, и они в панике спрашивают: „Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?“ Мы такого эффекта хотели достичь этой статьей?» — передает слова Жовквы ТАСС. Замглавы офиса президента уточнил, что он, на месте военных, в последнюю очередь комментировал бы для прессы то, что происходит на фронте. Также Жовква уточнил, что статья Залужного породила больше вопросов, чем дала ответов. Он считает, что стратегию «не стоило раскрывать в статье», потому что «такие вещи любят тишину». Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщало, что Валерий Залужный станет серьезным конкурентом президенту Владимиру Зеленскому на предстоящих выборах в стране. В материале уточнялось, что если главком выдвинет свою кандидатуру «победа Зеленского окажется под большим вопросом».