Курганские казаки встретили День народного единства в Татарстане. Здесь они приняли участие в крестном ходе в честь Казанской иконы Божией Матери. Об этом рассказал URA.RU атаман Курганской области, войсковой старшина Сибирского казачьего войска Сергей Попов.
«В Казань нас пригласила епархия Татарстана и атаман республики Владислав Храменков. Великое событие произошло в России, был найден оригинал иконы Казанской иконы Божией Матери, о которой сообщил Патриарх [Московский и всея Руси] Кирилл. Мы знали об этом заранее и по приглашению прибыли в обитель Иконы», — сообщил Попов.
Попов подчеркнул, что они вместе с атаманом республики посвятили в казачество мусульман на центральном майдане древнего града Свияжск. Он добавил, что состоялись проводы новоиспеченных казаков мусульманской сотни на СВО на приготовленных машинах с гуманитарной помощью.
По словам Попова, его допустили до древней иконы Казанской Божией Матери, которая когда-то прибыла из Ватикана. Она является основной святыней Казанского собора. По приказу Сталина самолет с этой иконой совершил облет Москвы в 1941 году, чтобы духовно защитить столицу от врага.
Казаки из Кургана встретили День народного единства в Татарстане
Фото: предоставил атаман Курганской области, войсковой старшина Сибирского казачьего войска Сергей Попов
Курганских казаков пригласили на крестный ход в Татарстан
Фото: предоставил атаман Курганской области, войсковой старшина Сибирского казачьего войска Сергей Попов
Курганские казаки встретили День народного единства в Татарстане. Здесь они приняли участие в крестном ходе в честь Казанской иконы Божией Матери. Об этом рассказал URA.RU атаман Курганской области, войсковой старшина Сибирского казачьего войска Сергей Попов. «В Казань нас пригласила епархия Татарстана и атаман республики Владислав Храменков. Великое событие произошло в России, был найден оригинал иконы Казанской иконы Божией Матери, о которой сообщил Патриарх [Московский и всея Руси] Кирилл. Мы знали об этом заранее и по приглашению прибыли в обитель Иконы», — сообщил Попов. Попов подчеркнул, что они вместе с атаманом республики посвятили в казачество мусульман на центральном майдане древнего града Свияжск. Он добавил, что состоялись проводы новоиспеченных казаков мусульманской сотни на СВО на приготовленных машинах с гуманитарной помощью. По словам Попова, его допустили до древней иконы Казанской Божией Матери, которая когда-то прибыла из Ватикана. Она является основной святыней Казанского собора. По приказу Сталина самолет с этой иконой совершил облет Москвы в 1941 году, чтобы духовно защитить столицу от врага.