Курганские казаки приняли участие в праздновании Дня народного единства в Татарстане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские казаки встретили День народного единства в Татарстане. Здесь они приняли участие в крестном ходе в честь Казанской иконы Божией Матери. Об этом рассказал URA.RU атаман Курганской области, войсковой старшина Сибирского казачьего войска Сергей Попов.

«В Казань нас пригласила епархия Татарстана и атаман республики Владислав Храменков. Великое событие произошло в России, был найден оригинал иконы Казанской иконы Божией Матери, о которой сообщил Патриарх [Московский и всея Руси] Кирилл. Мы знали об этом заранее и по приглашению прибыли в обитель Иконы», — сообщил Попов.

Попов подчеркнул, что они вместе с атаманом республики посвятили в казачество мусульман на центральном майдане древнего града Свияжск. Он добавил, что состоялись проводы новоиспеченных казаков мусульманской сотни на СВО на приготовленных машинах с гуманитарной помощью.

По словам Попова, его допустили до древней иконы Казанской Божией Матери, которая когда-то прибыла из Ватикана. Она является основной святыней Казанского собора. По приказу Сталина самолет с этой иконой совершил облет Москвы в 1941 году, чтобы духовно защитить столицу от врага.

Казаки из Кургана встретили День народного единства в Татарстане Фото: предоставил атаман Курганской области, войсковой старшина Сибирского казачьего войска Сергей Попов