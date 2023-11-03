03 ноября 2023

Курганских казаков пригласили в Казань на День народного единства. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Панихида по казакам. Курган, казаки, атаман, папаха, казачье подворье
Курганские казаки приняли участие в праздновании Дня народного единства в Татарстане Фото:

Курганские казаки встретили День народного единства в Татарстане. Здесь они приняли участие в крестном ходе в честь Казанской иконы Божией Матери. Об этом рассказал URA.RU атаман Курганской области, войсковой старшина Сибирского казачьего войска Сергей Попов.

«В Казань нас пригласила епархия Татарстана и атаман республики Владислав Храменков. Великое событие произошло в России, был найден оригинал иконы Казанской иконы Божией Матери, о которой сообщил Патриарх [Московский и всея Руси] Кирилл. Мы знали об этом заранее и по приглашению прибыли в обитель Иконы», — сообщил Попов.

Попов подчеркнул, что они вместе с атаманом республики посвятили в казачество мусульман на центральном майдане древнего града Свияжск. Он добавил, что состоялись проводы новоиспеченных казаков мусульманской сотни на СВО на приготовленных машинах с гуманитарной помощью.

По словам Попова, его допустили до древней иконы Казанской Божией Матери, которая когда-то прибыла из Ватикана. Она является основной святыней Казанского собора. По приказу Сталина самолет с этой иконой совершил облет Москвы в 1941 году, чтобы духовно защитить столицу от врага.

Казаки из Кургана встретили День народного единства в Татарстане
Казаки из Кургана встретили День народного единства в Татарстане
Фото:
Курганских казаков пригласили на крестный ход в Татарстан
Курганских казаков пригласили на крестный ход в Татарстан
Фото:

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Курганские казаки встретили День народного единства в Татарстане. Здесь они приняли участие в крестном ходе в честь Казанской иконы Божией Матери. Об этом рассказал URA.RU атаман Курганской области, войсковой старшина Сибирского казачьего войска Сергей Попов. «В Казань нас пригласила епархия Татарстана и атаман республики Владислав Храменков. Великое событие произошло в России, был найден оригинал иконы Казанской иконы Божией Матери, о которой сообщил Патриарх [Московский и всея Руси] Кирилл. Мы знали об этом заранее и по приглашению прибыли в обитель Иконы», — сообщил Попов. Попов подчеркнул, что они вместе с атаманом республики посвятили в казачество мусульман на центральном майдане древнего града Свияжск. Он добавил, что состоялись проводы новоиспеченных казаков мусульманской сотни на СВО на приготовленных машинах с гуманитарной помощью. По словам Попова, его допустили до древней иконы Казанской Божией Матери, которая когда-то прибыла из Ватикана. Она является основной святыней Казанского собора. По приказу Сталина самолет с этой иконой совершил облет Москвы в 1941 году, чтобы духовно защитить столицу от врага.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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