В шести регионах страны пенсионерам приготовили особый подарок

В ряде российских регионов ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября, пенсионеры получат единовременные выплаты из местных бюджетов. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
«Хотя массовых единовременных выплат к грядущему Дню пожилого человека на федеральном уровне в этом году не предусмотрено, их заложили в региональные бюджеты некоторые субъекты», — сказал Нилов для РИА Новости. В числе регионов, где предусмотрена материальная поддержка ко Дню пожилого человека, Нилов назвал Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приморский край, Ярославскую, Рязанскую и Челябинскую области.
Размер и условия получения зависят от решений местных властей и действующих соцпрограмм: в одних субъектах деньги начисляются автоматически, в других требуется подать заявление в МФЦ или Социальный фонд. В Москве, как пояснил депутат, целевых выплат к празднику не предусмотрено: городские власти оказывают помощь пожилым гражданам в рамках отдельных программ для различных категорий. Как правило, эти средства начисляются автоматически на тот же счет, куда приходит пенсия. Суммы выплат существенно различаются и могут достигать 16 тысяч рублей в зависимости от региона и категории получателей.
