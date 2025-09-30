В шести регионах страны пенсионерам приготовили особый подарок

Нилов: пенсионеры получат выплаты в шести регионах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выплаты и их размер назначают региональные органы
Выплаты и их размер назначают региональные органы Фото:

В ряде российских регионов ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября, пенсионеры получат единовременные выплаты из местных бюджетов. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

«Хотя массовых единовременных выплат к грядущему Дню пожилого человека на федеральном уровне в этом году не предусмотрено, их заложили в региональные бюджеты некоторые субъекты», — сказал Нилов для РИА Новости. В числе регионов, где предусмотрена материальная поддержка ко Дню пожилого человека, Нилов назвал Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приморский край, Ярославскую, Рязанскую и Челябинскую области.

Размер и условия получения зависят от решений местных властей и действующих соцпрограмм: в одних субъектах деньги начисляются автоматически, в других требуется подать заявление в МФЦ или Социальный фонд. В Москве, как пояснил депутат, целевых выплат к празднику не предусмотрено: городские власти оказывают помощь пожилым гражданам в рамках отдельных программ для различных категорий. Как правило, эти средства начисляются автоматически на тот же счет, куда приходит пенсия. Суммы выплат существенно различаются и могут достигать 16 тысяч рублей в зависимости от региона и категории получателей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ряде российских регионов ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября, пенсионеры получат единовременные выплаты из местных бюджетов. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. «Хотя массовых единовременных выплат к грядущему Дню пожилого человека на федеральном уровне в этом году не предусмотрено, их заложили в региональные бюджеты некоторые субъекты», — сказал Нилов для РИА Новости. В числе регионов, где предусмотрена материальная поддержка ко Дню пожилого человека, Нилов назвал Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приморский край, Ярославскую, Рязанскую и Челябинскую области. Размер и условия получения зависят от решений местных властей и действующих соцпрограмм: в одних субъектах деньги начисляются автоматически, в других требуется подать заявление в МФЦ или Социальный фонд. В Москве, как пояснил депутат, целевых выплат к празднику не предусмотрено: городские власти оказывают помощь пожилым гражданам в рамках отдельных программ для различных категорий. Как правило, эти средства начисляются автоматически на тот же счет, куда приходит пенсия. Суммы выплат существенно различаются и могут достигать 16 тысяч рублей в зависимости от региона и категории получателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...