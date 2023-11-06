В магазинах Duty Free могут разрешить продажу алкоголя на внутренних рейсах

06 ноября 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий разрешить продажу алкоголя в магазинах duty free на внутренних авиарейсах Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается разрешить продажу алкогольных напитков в магазинах Duty Free на внутренних авиарейсах. Соответствующий документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. «Предлагается до 30 июня 2026 года включительно разрешить владельцам МБТ осуществлять розничную продажу алкогольной продукции в торговых залах торговых объектов, расположенных в залах ожидания вылетов внутренних воздушных перевозок пассажиров», — говорится в пояснительной записке законопроекта. Отмечается, что владельцы магазинов беспошлинной торговли и аэропортов понесли убытки в период распространения коронавируса, а также из-за западных санкций. На данный момент алкоголь продается в магазинах Duty Free, расположенных в залах ожидания международных авиарейсов, или в местах общепита аэропортов. Министерство финансов подготовило законопроект о Duty Free на алкогольную продукцию в аэропортах для летающих по России пассажиров в мае 2023 года. Ожидалось, что такие нововведения поддержат операторов российских аэропортов и владельцев магазинов беспошлинной торговли, пишет деловое издание «Взгляд».

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается разрешить продажу алкогольных напитков в магазинах Duty Free на внутренних авиарейсах. Соответствующий документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. «Предлагается до 30 июня 2026 года включительно разрешить владельцам МБТ осуществлять розничную продажу алкогольной продукции в торговых залах торговых объектов, расположенных в залах ожидания вылетов внутренних воздушных перевозок пассажиров», — говорится в пояснительной записке законопроекта. Отмечается, что владельцы магазинов беспошлинной торговли и аэропортов понесли убытки в период распространения коронавируса, а также из-за западных санкций. На данный момент алкоголь продается в магазинах Duty Free, расположенных в залах ожидания международных авиарейсов, или в местах общепита аэропортов. Министерство финансов подготовило законопроект о Duty Free на алкогольную продукцию в аэропортах для летающих по России пассажиров в мае 2023 года. Ожидалось, что такие нововведения поддержат операторов российских аэропортов и владельцев магазинов беспошлинной торговли, пишет деловое издание «Взгляд».