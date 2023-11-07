Группа реагирования охранной организации скрутила мужчину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Магнитогорске пьяный мужчина заявился в кафе «Чешский дворик» с арбалетом и ножом. Своим видом он испугал посетителей. Как сообщили URA.RU 7 ноября в пресс-службе охранной организации «Право роста», мужчина был задержан и передан полицейским.

«Находясь в состоянии опьянения, мужчина ходил по кафе со стрелковым оружием (арбалет). По словам продавца, у него также был нож. Мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Право роста».

Там отметили, что перед задержанием с мужчиной пытались наладить диалог. Из-за опьянения он не мог нормально говорить. Единственное, что он смог сказать, это то, что он военный, а оружие — купленное.