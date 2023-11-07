Пьяный магнитогорец пришел в кафе с арбалетом и ножом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция по беженцам в ИТАР-ТАСС. Екатеринбург, охрана, кинотеатр салют
Группа реагирования охранной организации скрутила мужчину Фото:

В Магнитогорске пьяный мужчина заявился в кафе «Чешский дворик» с арбалетом и ножом. Своим видом он испугал посетителей. Как сообщили URA.RU 7 ноября в пресс-службе охранной организации «Право роста», мужчина был задержан и передан полицейским.

«Находясь в состоянии опьянения, мужчина ходил по кафе со стрелковым оружием (арбалет). По словам продавца, у него также был нож. Мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Право роста».

Там отметили, что перед задержанием с мужчиной пытались наладить диалог. Из-за опьянения он не мог нормально говорить. Единственное, что он смог сказать, это то, что он военный, а оружие — купленное.

Мужчина ходил по кафе с арбалетом в руках
Мужчина ходил по кафе с арбалетом в руках
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске пьяный мужчина заявился в кафе «Чешский дворик» с арбалетом и ножом. Своим видом он испугал посетителей. Как сообщили URA.RU 7 ноября в пресс-службе охранной организации «Право роста», мужчина был задержан и передан полицейским. «Находясь в состоянии опьянения, мужчина ходил по кафе со стрелковым оружием (арбалет). По словам продавца, у него также был нож. Мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Право роста». Там отметили, что перед задержанием с мужчиной пытались наладить диалог. Из-за опьянения он не мог нормально говорить. Единственное, что он смог сказать, это то, что он военный, а оружие — купленное.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...