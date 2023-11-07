Влиятельный тюменский силовик получил должность в Ярославской области

Замглавы тюменского СК Бессмельцев получил должность в Ярославской области
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Продление меры пресечения по делу Алексея Миронова. Екатеринбург, следственный комитет, форма, шеврон
Силовик перешел на работу в Ярославскую область Фото:

Замруководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области Александр Бессмельцев назначен и. о. руководителя СУ СК РФ по Ярославской области. Информация представлена на сайте ведомства.

«Полковник юстиции Бессмельцев Александр Александрович. И.о. руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Ярославской области», — значится на сайте областного ведомства.

На портале СУ СК РФ по Тюменской области Бессмельцев все еще указан как заместитель руководителя управления в Тюменской области. Эту должность он занимал с декабря 2018 года. URA.RU направило запрос в областное ведомство, ответ ожидается.

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Замруководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области Александр Бессмельцев назначен и. о. руководителя СУ СК РФ по Ярославской области. Информация представлена на сайте ведомства. «Полковник юстиции Бессмельцев Александр Александрович. И.о. руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Ярославской области», — значится на сайте областного ведомства. На портале СУ СК РФ по Тюменской области Бессмельцев все еще указан как заместитель руководителя управления в Тюменской области. Эту должность он занимал с декабря 2018 года. URA.RU направило запрос в областное ведомство, ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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