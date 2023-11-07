Влиятельный тюменский силовик получил должность в Ярославской области

Силовик перешел на работу в Ярославскую область
Замруководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области Александр Бессмельцев назначен и. о. руководителя СУ СК РФ по Ярославской области. Информация представлена на сайте ведомства.
«Полковник юстиции Бессмельцев Александр Александрович. И.о. руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Ярославской области», — значится на сайте областного ведомства.
На портале СУ СК РФ по Тюменской области Бессмельцев все еще указан как заместитель руководителя управления в Тюменской области. Эту должность он занимал с декабря 2018 года. URA.RU направило запрос в областное ведомство, ответ ожидается.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!