В Кремле отреагировали на решение передать российские активы Украине

Песков: Россия ответит на конфискацию своих активов за рубежом

08 ноября 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

РФ будет оспаривать отъем российских активов за рубежом, пообещал Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Незаконный отъем российских средств странами Запада повлечет за собой серьезные ответные меры и юридические издержки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песокв. «ЕС и США последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконно продолжить отъем наших средств. Это противоречит всем законам. Это будет оспариваться, причем оспариваться бессрочно. Будут серьезные судебные издержки. Мы будем прорабатывать и ответные меры. Вряд ли они будут зеркальными, но они будут соответствовать нашим интересам», — заявил Песков в ходе конференц-колла.

Незаконный отъем российских средств странами Запада повлечет за собой серьезные ответные меры и юридические издержки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песокв. «ЕС и США последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконно продолжить отъем наших средств. Это противоречит всем законам. Это будет оспариваться, причем оспариваться бессрочно. Будут серьезные судебные издержки. Мы будем прорабатывать и ответные меры. Вряд ли они будут зеркальными, но они будут соответствовать нашим интересам», — заявил Песков в ходе конференц-колла.