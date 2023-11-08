В Кремле отреагировали на решение передать российские активы Украине

Песков: Россия ответит на конфискацию своих активов за рубежом
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© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
РФ будет оспаривать отъем российских активов за рубежом, пообещал Дмитрий Песков Фото:
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Незаконный отъем российских средств странами Запада повлечет за собой серьезные ответные меры и юридические издержки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песокв.

«ЕС и США последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконно продолжить отъем наших средств. Это противоречит всем законам. Это будет оспариваться, причем оспариваться бессрочно. Будут серьезные судебные издержки. Мы будем прорабатывать и ответные меры. Вряд ли они будут зеркальными, но они будут соответствовать нашим интересам», — заявил Песков в ходе конференц-колла.

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Незаконный отъем российских средств странами Запада повлечет за собой серьезные ответные меры и юридические издержки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песокв. «ЕС и США последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконно продолжить отъем наших средств. Это противоречит всем законам. Это будет оспариваться, причем оспариваться бессрочно. Будут серьезные судебные издержки. Мы будем прорабатывать и ответные меры. Вряд ли они будут зеркальными, но они будут соответствовать нашим интересам», — заявил Песков в ходе конференц-колла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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