Внучка создателя Кота Леопольда собирает гумпомощь в зону СВО. Видео

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Сбор гуманитарной помощи для пострадавших в поселке Сосьва. Екатеринбург, продукты, гуманитарная помощь, сосьва, тушенка, еда
Мария Власова обеспечивает бойцов РФ продуктами и другой гумпомощью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Двоюродная внучка советского и российского мультипликатора, создавшего Кота Леопольда, Вячеслава Назарука Мария Власова собирает гумпомощь для бойцов в зону спецоперации. Об этом военкору URA.RU рассказала сама девушка.

«Наш самый большой сбор был — мы везли на фронт сразу две машины, микроавтобус и доверху груженую газель. Запомнилось, как бойцы попросили привезти кулинарные термометры. Мое предположение — они ими проверяют температуру нагрева стволов орудий», — заявила Мария Власова.

Корреспондент отметил, что благодаря помощи девушки, российские бойцы обеспечиваются продуктами, теплыми вещами, а также генераторами. Также внучка мультипликатора является владельцем telegram-канала «Люди России», с помощью которого удалось организовать уже более 15 крупных сборов помощи для военных.

Девушка заявила, что Назарук был родным братом ее бабушки. Она вспоминает о нем, как об очень добром человеке, а образ Кота Леопольда мультипликатор отчасти писал с себя. «Это фантастически добрая душа — не знаю, мог ли [он] на кого-то рассердиться», — сказала Власова.

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Двоюродная внучка советского и российского мультипликатора, создавшего Кота Леопольда, Вячеслава Назарука Мария Власова собирает гумпомощь для бойцов в зону спецоперации. Об этом военкору URA.RU рассказала сама девушка. «Наш самый большой сбор был — мы везли на фронт сразу две машины, микроавтобус и доверху груженую газель. Запомнилось, как бойцы попросили привезти кулинарные термометры. Мое предположение — они ими проверяют температуру нагрева стволов орудий», — заявила Мария Власова. Корреспондент отметил, что благодаря помощи девушки, российские бойцы обеспечиваются продуктами, теплыми вещами, а также генераторами. Также внучка мультипликатора является владельцем telegram-канала «Люди России», с помощью которого удалось организовать уже более 15 крупных сборов помощи для военных. Девушка заявила, что Назарук был родным братом ее бабушки. Она вспоминает о нем, как об очень добром человеке, а образ Кота Леопольда мультипликатор отчасти писал с себя. «Это фантастически добрая душа — не знаю, мог ли [он] на кого-то рассердиться», — сказала Власова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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