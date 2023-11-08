Внучка создателя Кота Леопольда собирает гумпомощь в зону СВО. Видео

08 ноября 2023 в 18:36 Размер текста - 17 +

Мария Власова обеспечивает бойцов РФ продуктами и другой гумпомощью Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Двоюродная внучка советского и российского мультипликатора, создавшего Кота Леопольда, Вячеслава Назарука Мария Власова собирает гумпомощь для бойцов в зону спецоперации. Об этом военкору URA.RU рассказала сама девушка. «Наш самый большой сбор был — мы везли на фронт сразу две машины, микроавтобус и доверху груженую газель. Запомнилось, как бойцы попросили привезти кулинарные термометры. Мое предположение — они ими проверяют температуру нагрева стволов орудий», — заявила Мария Власова. Корреспондент отметил, что благодаря помощи девушки, российские бойцы обеспечиваются продуктами, теплыми вещами, а также генераторами. Также внучка мультипликатора является владельцем telegram-канала «Люди России», с помощью которого удалось организовать уже более 15 крупных сборов помощи для военных. Девушка заявила, что Назарук был родным братом ее бабушки. Она вспоминает о нем, как об очень добром человеке, а образ Кота Леопольда мультипликатор отчасти писал с себя. «Это фантастически добрая душа — не знаю, мог ли [он] на кого-то рассердиться», — сказала Власова.

Двоюродная внучка советского и российского мультипликатора, создавшего Кота Леопольда, Вячеслава Назарука Мария Власова собирает гумпомощь для бойцов в зону спецоперации. Об этом военкору URA.RU рассказала сама девушка. «Наш самый большой сбор был — мы везли на фронт сразу две машины, микроавтобус и доверху груженую газель. Запомнилось, как бойцы попросили привезти кулинарные термометры. Мое предположение — они ими проверяют температуру нагрева стволов орудий», — заявила Мария Власова. Корреспондент отметил, что благодаря помощи девушки, российские бойцы обеспечиваются продуктами, теплыми вещами, а также генераторами. Также внучка мультипликатора является владельцем telegram-канала «Люди России», с помощью которого удалось организовать уже более 15 крупных сборов помощи для военных. Девушка заявила, что Назарук был родным братом ее бабушки. Она вспоминает о нем, как об очень добром человеке, а образ Кота Леопольда мультипликатор отчасти писал с себя. «Это фантастически добрая душа — не знаю, мог ли [он] на кого-то рассердиться», — сказала Власова.