Mash: отечественный алкоголь резко подешевеет к Новому году

К Новому году не будет повышения цен на импортный алкоголь, пишет Mash
Отечественный алкоголь подешевеет к Новому году на 5-10%. Такой прогноз дали источники telegram-канала Mash. Там уточнили, что импортные напитки подорожают лишь к 2024 году.
«Отечественный алкоголь подешевеет к Новому году на 5-10%. Запасов спиртного достаточно, чтобы цена не росла и даже немного снизилась», — сообщает канал со ссылкой на экспертов. По их данным, понижение цен касается лишь отечественного алкоголя, в то время как импортный подорожает к 2024 году. Так, вина вырастут в цене на 50% весной.
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