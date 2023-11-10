Mash: отечественный алкоголь резко подешевеет к Новому году

10 ноября 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

К Новому году не будет повышения цен на импортный алкоголь, пишет Mash Фото: Илья Московец © URA.RU Отечественный алкоголь подешевеет к Новому году на 5-10%. Такой прогноз дали источники telegram-канала Mash. Там уточнили, что импортные напитки подорожают лишь к 2024 году. «Отечественный алкоголь подешевеет к Новому году на 5-10%. Запасов спиртного достаточно, чтобы цена не росла и даже немного снизилась», — сообщает канал со ссылкой на экспертов. По их данным, понижение цен касается лишь отечественного алкоголя, в то время как импортный подорожает к 2024 году. Так, вина вырастут в цене на 50% весной.

Отечественный алкоголь подешевеет к Новому году на 5-10%. Такой прогноз дали источники telegram-канала Mash. Там уточнили, что импортные напитки подорожают лишь к 2024 году. «Отечественный алкоголь подешевеет к Новому году на 5-10%. Запасов спиртного достаточно, чтобы цена не росла и даже немного снизилась», — сообщает канал со ссылкой на экспертов. По их данным, понижение цен касается лишь отечественного алкоголя, в то время как импортный подорожает к 2024 году. Так, вина вырастут в цене на 50% весной.