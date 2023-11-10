Mash: отечественный алкоголь резко подешевеет к Новому году

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Городские зарисовки. Екатеринбург, шампанское, вечеринка, алкоголь, фуршет, вино, спиртное, бокал вина, бокал в руке
К Новому году не будет повышения цен на импортный алкоголь, пишет Mash Фото:

Отечественный алкоголь подешевеет к Новому году на 5-10%. Такой прогноз дали источники telegram-канала Mash. Там уточнили, что импортные напитки подорожают лишь к 2024 году.

«Отечественный алкоголь подешевеет к Новому году на 5-10%. Запасов спиртного достаточно, чтобы цена не росла и даже немного снизилась», — сообщает канал со ссылкой на экспертов. По их данным, понижение цен касается лишь отечественного алкоголя, в то время как импортный подорожает к 2024 году. Так, вина вырастут в цене на 50% весной.

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Отечественный алкоголь подешевеет к Новому году на 5-10%. Такой прогноз дали источники telegram-канала Mash. Там уточнили, что импортные напитки подорожают лишь к 2024 году. «Отечественный алкоголь подешевеет к Новому году на 5-10%. Запасов спиртного достаточно, чтобы цена не росла и даже немного снизилась», — сообщает канал со ссылкой на экспертов. По их данным, понижение цен касается лишь отечественного алкоголя, в то время как импортный подорожает к 2024 году. Так, вина вырастут в цене на 50% весной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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