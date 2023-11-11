RT: на месте схода поезда в Рязанской области найдены следы взрывчатки

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Железнодорожная станция, горка и вокзал. РЖД. Челябинск, цистерна, грузовой поезд, железнодорожный узел
Грузовой поезд сошел с рельсов 11 ноября Фото:

Следы взрывчатки были найдены на месте схода вагонов грузового поезда в Рязанской области. Об этом сообщил источник RT.

«На месте схода вагонов грузового поезда в Рязанской области обнаружены следы взрывчатого вещества», — сообщил источник. Ранее RT сообщал, что на месте ЧП был слышан громкий взрыв.

19 вагонов грузового поезда в Рязанской области сошли с рельсов 11 ноября. Как сообщали в Московской железной дороге (МЖД), инцидент произошел из-за вмешательства посторонних лиц. В городе объявили план «Перехват». Машинист поезда и его помощник не пострадали.

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Следы взрывчатки были найдены на месте схода вагонов грузового поезда в Рязанской области. Об этом сообщил источник RT. «На месте схода вагонов грузового поезда в Рязанской области обнаружены следы взрывчатого вещества», — сообщил источник. Ранее RT сообщал, что на месте ЧП был слышан громкий взрыв. 19 вагонов грузового поезда в Рязанской области сошли с рельсов 11 ноября. Как сообщали в Московской железной дороге (МЖД), инцидент произошел из-за вмешательства посторонних лиц. В городе объявили план «Перехват». Машинист поезда и его помощник не пострадали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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