RT: на месте схода поезда в Рязанской области найдены следы взрывчатки

Грузовой поезд сошел с рельсов 11 ноября
Следы взрывчатки были найдены на месте схода вагонов грузового поезда в Рязанской области. Об этом сообщил источник RT.
«На месте схода вагонов грузового поезда в Рязанской области обнаружены следы взрывчатого вещества», — сообщил источник. Ранее RT сообщал, что на месте ЧП был слышан громкий взрыв.
19 вагонов грузового поезда в Рязанской области сошли с рельсов 11 ноября. Как сообщали в Московской железной дороге (МЖД), инцидент произошел из-за вмешательства посторонних лиц. В городе объявили план «Перехват». Машинист поезда и его помощник не пострадали.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!