RT: на месте схода поезда в Рязанской области найдены следы взрывчатки

11 ноября 2023 в 18:41 Размер текста - 17 +

Грузовой поезд сошел с рельсов 11 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следы взрывчатки были найдены на месте схода вагонов грузового поезда в Рязанской области. Об этом сообщил источник RT. «На месте схода вагонов грузового поезда в Рязанской области обнаружены следы взрывчатого вещества», — сообщил источник. Ранее RT сообщал, что на месте ЧП был слышан громкий взрыв. 19 вагонов грузового поезда в Рязанской области сошли с рельсов 11 ноября. Как сообщали в Московской железной дороге (МЖД), инцидент произошел из-за вмешательства посторонних лиц. В городе объявили план «Перехват». Машинист поезда и его помощник не пострадали.

Следы взрывчатки были найдены на месте схода вагонов грузового поезда в Рязанской области. Об этом сообщил источник RT. «На месте схода вагонов грузового поезда в Рязанской области обнаружены следы взрывчатого вещества», — сообщил источник. Ранее RT сообщал, что на месте ЧП был слышан громкий взрыв. 19 вагонов грузового поезда в Рязанской области сошли с рельсов 11 ноября. Как сообщали в Московской железной дороге (МЖД), инцидент произошел из-за вмешательства посторонних лиц. В городе объявили план «Перехват». Машинист поезда и его помощник не пострадали.