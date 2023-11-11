Брата Нурмагомедова дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

12 ноября 2023 в 02:34 Размер текста - 17 +

Усман Нурмагомедов может быть лишен титула чемпиона в легком весе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Брата Умара Нурмагомедова Усмана, российского бойца смешанного стиля дисквалифицировали на пол года после положительного теста на допинг. Об этом сообщил исполнительный директор атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостер. «Результат чемпионского боя на турнире Bellator 300 между Нурмагомедовым и американцем Брентом Примусом аннулирован. В том поединке Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей и защитил титул чемпиона в легком весе в рамках полуфинала Гран-при Bellator», — пояснил Энди Фостер, его слова опубликованы в соцсети X на странице журналиста Ариэля Хельвани. В крови Нурмагомедова было найдено неизвестное вещество, на которое он не подал заявку на терапевтическое исключение. При этом рецепт на это вещество у Усмана был, сказано в X. Ранее URA.RU сообщало, как Усман Нурмагомедов отреагировал на заявление известного блогера Данилы Милохина о том, что он хочет подраться с кем-то из братьев бойца Хабиба Нурмагомедова. Усман Нурмагомедов является троюродным братом чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Брата Умара Нурмагомедова Усмана, российского бойца смешанного стиля дисквалифицировали на пол года после положительного теста на допинг. Об этом сообщил исполнительный директор атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостер. «Результат чемпионского боя на турнире Bellator 300 между Нурмагомедовым и американцем Брентом Примусом аннулирован. В том поединке Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей и защитил титул чемпиона в легком весе в рамках полуфинала Гран-при Bellator», — пояснил Энди Фостер, его слова опубликованы в соцсети X на странице журналиста Ариэля Хельвани. В крови Нурмагомедова было найдено неизвестное вещество, на которое он не подал заявку на терапевтическое исключение. При этом рецепт на это вещество у Усмана был, сказано в X. Ранее URA.RU сообщало, как Усман Нурмагомедов отреагировал на заявление известного блогера Данилы Милохина о том, что он хочет подраться с кем-то из братьев бойца Хабиба Нурмагомедова. Усман Нурмагомедов является троюродным братом чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.