Брат Хабиба Нурмагомедова отреагировал на вызов на бой от Дани Милохина

Брат Хабиба Нурмагомедова Усман обвинил Даню Милохина в хайпе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мобильные приложения Tinder и TikTok. Екатеринбург, телефон, iphone, тикток, tiktok, tik tok, милохин даня
Свой ролик блогер опубликовал 26 сентября Фото:

Чемпион турнира Bellator в легком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов отреагировал на заявление известного блогера Данилы Милохина о том, что он хочет подраться с кем-то из братьев бойца Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает «Матч ТВ». Нурмагомедов считает, что Милохин просто хочет славы.

«Я даже не знаю, что на это ответить. У Хабиба два брата, непобежденные: у одного 16, у другого 17—0. Не знаю, кого он хочет выбрать, пусть выберет любого, приходит в организацию, заслужит это место, и потом мы поговорим. Все же говорят про Хабиба или упоминают меня или брата (Умара), чтобы быть в хайпе. Видимо, этот человек сделал то же самое», — сказал Усман.

26 сентября Tiktok-блогер Даня Милохин бросил вызов брату Хабиба Нурмагомедова и опубликовал видео, где демонстрирует свои бойцовские навыки и проводит тренировочный спарринг. «Хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы Хабиб Нурмагомедов аплодировал мне стоя, когда я выиграю», — ранее сказал Милохин.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чемпион турнира Bellator в легком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов отреагировал на заявление известного блогера Данилы Милохина о том, что он хочет подраться с кем-то из братьев бойца Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает «Матч ТВ». Нурмагомедов считает, что Милохин просто хочет славы. «Я даже не знаю, что на это ответить. У Хабиба два брата, непобежденные: у одного 16, у другого 17—0. Не знаю, кого он хочет выбрать, пусть выберет любого, приходит в организацию, заслужит это место, и потом мы поговорим. Все же говорят про Хабиба или упоминают меня или брата (Умара), чтобы быть в хайпе. Видимо, этот человек сделал то же самое», — сказал Усман. 26 сентября Tiktok-блогер Даня Милохин бросил вызов брату Хабиба Нурмагомедова и опубликовал видео, где демонстрирует свои бойцовские навыки и проводит тренировочный спарринг. «Хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы Хабиб Нурмагомедов аплодировал мне стоя, когда я выиграю», — ранее сказал Милохин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...