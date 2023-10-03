Брат Хабиба Нурмагомедова отреагировал на вызов на бой от Дани Милохина

Брат Хабиба Нурмагомедова Усман обвинил Даню Милохина в хайпе

03 октября 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Свой ролик блогер опубликовал 26 сентября Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Чемпион турнира Bellator в легком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов отреагировал на заявление известного блогера Данилы Милохина о том, что он хочет подраться с кем-то из братьев бойца Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает «Матч ТВ». Нурмагомедов считает, что Милохин просто хочет славы. «Я даже не знаю, что на это ответить. У Хабиба два брата, непобежденные: у одного 16, у другого 17—0. Не знаю, кого он хочет выбрать, пусть выберет любого, приходит в организацию, заслужит это место, и потом мы поговорим. Все же говорят про Хабиба или упоминают меня или брата (Умара), чтобы быть в хайпе. Видимо, этот человек сделал то же самое», — сказал Усман. 26 сентября Tiktok-блогер Даня Милохин бросил вызов брату Хабиба Нурмагомедова и опубликовал видео, где демонстрирует свои бойцовские навыки и проводит тренировочный спарринг. «Хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы Хабиб Нурмагомедов аплодировал мне стоя, когда я выиграю», — ранее сказал Милохин.

Чемпион турнира Bellator в легком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов отреагировал на заявление известного блогера Данилы Милохина о том, что он хочет подраться с кем-то из братьев бойца Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает «Матч ТВ». Нурмагомедов считает, что Милохин просто хочет славы. «Я даже не знаю, что на это ответить. У Хабиба два брата, непобежденные: у одного 16, у другого 17—0. Не знаю, кого он хочет выбрать, пусть выберет любого, приходит в организацию, заслужит это место, и потом мы поговорим. Все же говорят про Хабиба или упоминают меня или брата (Умара), чтобы быть в хайпе. Видимо, этот человек сделал то же самое», — сказал Усман. 26 сентября Tiktok-блогер Даня Милохин бросил вызов брату Хабиба Нурмагомедова и опубликовал видео, где демонстрирует свои бойцовские навыки и проводит тренировочный спарринг. «Хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы Хабиб Нурмагомедов аплодировал мне стоя, когда я выиграю», — ранее сказал Милохин.