Лавров раскрыл игру, в которую ЕС играет с Украиной

Лавров раскритиковал ЕС за то, что они не придерживаются собственных критериев

12 ноября 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров уточнил, что Евросоюз играет с Украиной, не заявляя конкретной позиции по ней Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз играет с Украиной в игру. Министр также раскритиковал само объединение. Из действий ЕС следует, что его представители сами не придерживаются тех критериев, которые были сформированы изначально и по итогу могут принять в союз кого угодно, исходя из своих геополитических целей. «Мне кажется, это игра [тактика ЕС в отношении Украины]. Это продолжение той линии, которой ЕС пользовался после исчезновения СССР, когда все критерии [о приеме стран в союз] отметались», — пояснил Сергей Лавров в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Часть разговора опубликована в его telegram-канале. Глава министерства подчеркнул, что Евросоюз выполняет определенные действия исходя из политической целесообразности. Поэтому Лавров не исключает, что Украину могут принять в союз даже несмотря на тот факт, что сам ЕС отмечал, что Киев не исполнил ряд требований, которые обязательны для каждого кандидата. «Евросоюз стал для меня давно понятным объединением», — подытожил министр. Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. По словам бывшего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, представители ЕС обманывают Украину и на самом деле не способны принять ее в союз. Киеву не раз напоминали, что для вступления в ЕС он должен выполнить ряд требований — наладить судебную систему и избавиться от коррупции. Пока Украина с этим не справилась. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз играет с Украиной в игру. Министр также раскритиковал само объединение. Из действий ЕС следует, что его представители сами не придерживаются тех критериев, которые были сформированы изначально и по итогу могут принять в союз кого угодно, исходя из своих геополитических целей. «Мне кажется, это игра [тактика ЕС в отношении Украины]. Это продолжение той линии, которой ЕС пользовался после исчезновения СССР, когда все критерии [о приеме стран в союз] отметались», — пояснил Сергей Лавров в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Часть разговора опубликована в его telegram-канале. Глава министерства подчеркнул, что Евросоюз выполняет определенные действия исходя из политической целесообразности. Поэтому Лавров не исключает, что Украину могут принять в союз даже несмотря на тот факт, что сам ЕС отмечал, что Киев не исполнил ряд требований, которые обязательны для каждого кандидата. «Евросоюз стал для меня давно понятным объединением», — подытожил министр. Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. По словам бывшего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, представители ЕС обманывают Украину и на самом деле не способны принять ее в союз. Киеву не раз напоминали, что для вступления в ЕС он должен выполнить ряд требований — наладить судебную систему и избавиться от коррупции. Пока Украина с этим не справилась.