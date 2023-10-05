Экс-глава Еврокомиссии заявил об обмане Евросоюза по отношению к Украине

Экс-глава Еврокомиссии: лидеры обманывают Украину, обещая членство в Евросоюзе

05 октября 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Украина не способна на вступление в ЕС, заявил Жан-Клод Юнкер Фото: Официальный сайт Президента РФ Некоторые лидеры обманывают Украину, обещая ей вступление в Евросоюз, поскольку она не способна на это. Такое заявление сделал бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. «Я очень зол на некоторые голоса в Европе, которые обманывают украинцев, заставляя их поверить в то, что они могут немедленно стать членами. Это не было бы хорошо ни для ЕС, ни для Украины», — сказал Юнкер в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine, отвечая на вопрос о переговорах по вступлению страны в Евросоюз. Он добавил, что любой, кто имел отношение к Украине, знает, что ее общество коррумпировано, поэтому несмотря на ее усилия по вступлению, Киев на это не способен. По словам Юнкера, у ЕС был опыт взаимодействия с правительством в Киеве. Это не может повториться, заключил он. Ранее страны Евросоюза согласовали Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС. Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявлял, что при наличии соответствующих критериев, шансы Киева на вступление ЕС в ближайшем будущем остаются невысокими. Глава Евросовета Шарль Мишель, говоря о возможных сроках присоединения Украины к Европейскому союзу, назвал 2030 год «наугад», написала газета The Guardian, передает RT.

Некоторые лидеры обманывают Украину, обещая ей вступление в Евросоюз, поскольку она не способна на это. Такое заявление сделал бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. «Я очень зол на некоторые голоса в Европе, которые обманывают украинцев, заставляя их поверить в то, что они могут немедленно стать членами. Это не было бы хорошо ни для ЕС, ни для Украины», — сказал Юнкер в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine, отвечая на вопрос о переговорах по вступлению страны в Евросоюз. Он добавил, что любой, кто имел отношение к Украине, знает, что ее общество коррумпировано, поэтому несмотря на ее усилия по вступлению, Киев на это не способен. По словам Юнкера, у ЕС был опыт взаимодействия с правительством в Киеве. Это не может повториться, заключил он. Ранее страны Евросоюза согласовали Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС. Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявлял, что при наличии соответствующих критериев, шансы Киева на вступление ЕС в ближайшем будущем остаются невысокими. Глава Евросовета Шарль Мишель, говоря о возможных сроках присоединения Украины к Европейскому союзу, назвал 2030 год «наугад», написала газета The Guardian, передает RT.