В центре пермской деревни жители устроят гусиную охоту

Праздник гуся отметят жители пермской деревни Аитково Фото: Илья Московец © URA.RU

В деревне Аитково Пермского края отметят праздник гуся. Центральным спортивным мероприятием станет биатлон «Гусиная охота» перед местным Домом культуры. Стрелять участникам придется из лука, говорят организаторы.

«Любители активного досуга могут принять участие в соревнованиях по лыжному биатлону „Гусиная охота“ (площадка перед домом культуры). Но биатлон этот не простой, он включает в себя стрельбу из лука по мишеням», — сообщает пермский дом народного творчества «Губерния» в соцсети «ВКонтакте».

Праздник гуся посвящен старинному татарскому обряду «Гусиные помочи». В наши дни праздник обрел новую форму — это действо с элементами ярмарки, веселых состязаний и творческого общения. Кроме соревнований по стрельбе, 18 ноября в Аитково пройдут детские игры, будут работать творческие мастерские, состоятся праздничный концерт и представление кукольного театра «Гуси-лебеди».