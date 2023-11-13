13 ноября 2023

В самом скандальном городе ХМАО элиты пытаются сорвать выборы мэра. Инсайд

В Пыть-Яхе запустили петицию о неконстуционности выборов мэра
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин в Душанбе. Москва, депутат, чиновник, бизнесмен, должность
Накануне последнего дня работы мэра Пыть-Яха элиты пытаются сорвать выборы Фото:

В Пыть-Яхе, который из-за громких скандалов с «Барби-чиновницами», мэропада и клановых разборок считается самым неспокойным городом ХМАО, элиты пытаются сорвать выборы мэра. Об этом URA.RU рассказал источник в окружном политбомонде.

«Накануне дня прекращения полномочий мэра Пыть-Яха Александра Морозова в рядах его сторонников началась настоящая паника. Лояльные ему чиновники, общественники и депутаты устроили шумиху в соцсетях, публикуя комментарии о том, что глава города многое сделал для Пыть-Яха, а его отставка якобы выглядит несправедливой. Также при поддержке другого клана была запущена петиция, автор которой заявляет о неконституционности выборов мэра», — отмечает инсайдер.

Петиция «Обратите внимание на нарушение конституционного строя в нашем регионе ХМАО» была опубликована местной общественницей Нюрбике Хабиловой. В ней утверждается, что выборы недемократичны и победитель заранее известен. Пока акция не имеет успеха. В свою поддержку инициаторам удалось собрать лишь 29 подписей. Срок полномочий Морозова истекает 14 ноября 2023 года, а 15 ноября депутаты выберут нового мэра.

Ранее URA.RU писало о том, что фаворит властей ХМАО Дмитрий Горбунов подал документы на конкурс по замещению должности главы Пыть-Яха. Он занимает пост вице-мэра Лангепаса.

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В Пыть-Яхе, который из-за громких скандалов с «Барби-чиновницами», мэропада и клановых разборок считается самым неспокойным городом ХМАО, элиты пытаются сорвать выборы мэра. Об этом URA.RU рассказал источник в окружном политбомонде. «Накануне дня прекращения полномочий мэра Пыть-Яха Александра Морозова в рядах его сторонников началась настоящая паника. Лояльные ему чиновники, общественники и депутаты устроили шумиху в соцсетях, публикуя комментарии о том, что глава города многое сделал для Пыть-Яха, а его отставка якобы выглядит несправедливой. Также при поддержке другого клана была запущена петиция, автор которой заявляет о неконституционности выборов мэра», — отмечает инсайдер. Петиция «Обратите внимание на нарушение конституционного строя в нашем регионе ХМАО» была опубликована местной общественницей Нюрбике Хабиловой. В ней утверждается, что выборы недемократичны и победитель заранее известен. Пока акция не имеет успеха. В свою поддержку инициаторам удалось собрать лишь 29 подписей. Срок полномочий Морозова истекает 14 ноября 2023 года, а 15 ноября депутаты выберут нового мэра. Ранее URA.RU писало о том, что фаворит властей ХМАО Дмитрий Горбунов подал документы на конкурс по замещению должности главы Пыть-Яха. Он занимает пост вице-мэра Лангепаса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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