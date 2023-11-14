Челябинца лишили элитной иномарки за неуплату дорожных штрафов и услуг ЖКХ

В случае отказа от уплаты долгов мужчина лишится автомобиля Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске мужчина лишился своего автомобиля BMW X7 за неуплату дорожных штрафов и жилищных услуг. Как сообщили URA.RU 14 ноября в пресс-службу ГУ ФССП по региону, в случае отказа от оплаты задолженности автомобиль будет продан на аукционе.

«В отношении владельца транспортного средства находятся 89 исполнительных производств по взысканию административных штрафов ГИБДД на общую сумму около 53 тысяч рублей, более 35 тысяч рублей задолженности за услуги ЖКХ. Самая крупная сумма — это подлежащий взысканию исполнительский сбор в размере более 3,8 миллиона рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

Информация о долгах мужчины вскрылись после остановки его автомобиля инспекторами ГИБДД. Они сразу передали информацию о нем судебным приставам. Те выехали на место, составили акт описи и ареста транспортного средства. Иномарка была изъята и отправлена на спецстоянку.

«В случае неуплаты задолженности в размере почти 4 миллиона рублей автомобиль пройдет оценочные процедуры. Затем он будет передан на принудительную реализацию, денежные средства от которой пойдут в счет оплаты долгов», — отметили в пресс-службе ведомства.