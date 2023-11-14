В России меняются правила получения маткапитала

14 ноября 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Маткапитал будут выплачивать только при наличии гражданства РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Госдуме в первом чтении приняли законопроект, который уточняет условия по выплате материнского капитала. Теперь он будет выплачиваться только россиянкам. А также в случае, если ребенок по рождению является гражданином РФ. Об этом сообщили представители Госдумы на пленарном заседании. «Законопроектом предусматривается, что с 1 января 2024 года материнский капитал будет выплачиваться только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению», — объяснили политики на прямой трансляции заседания . Также известно, что для жителей новых регионов РФ маткапитал будет выплачиваться независимо от того, когда они приобрели российское гражданство.

В Госдуме в первом чтении приняли законопроект, который уточняет условия по выплате материнского капитала. Теперь он будет выплачиваться только россиянкам. А также в случае, если ребенок по рождению является гражданином РФ. Об этом сообщили представители Госдумы на пленарном заседании. «Законопроектом предусматривается, что с 1 января 2024 года материнский капитал будет выплачиваться только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению», — объяснили политики на прямой трансляции заседания. Также известно, что для жителей новых регионов РФ маткапитал будет выплачиваться независимо от того, когда они приобрели российское гражданство.