В России меняются правила получения маткапитала

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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , коляска, дети, весна, самокат, родитель
Маткапитал будут выплачивать только при наличии гражданства РФ Фото:

В Госдуме в первом чтении приняли законопроект, который уточняет условия по выплате материнского капитала. Теперь он будет выплачиваться только россиянкам. А также в случае, если ребенок по рождению является гражданином РФ. Об этом сообщили представители Госдумы на пленарном заседании.

«Законопроектом предусматривается, что с 1 января 2024 года материнский капитал будет выплачиваться только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению», — объяснили политики на прямой трансляции заседания. Также известно, что для жителей новых регионов РФ маткапитал будет выплачиваться независимо от того, когда они приобрели российское гражданство.

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В Госдуме в первом чтении приняли законопроект, который уточняет условия по выплате материнского капитала. Теперь он будет выплачиваться только россиянкам. А также в случае, если ребенок по рождению является гражданином РФ. Об этом сообщили представители Госдумы на пленарном заседании. «Законопроектом предусматривается, что с 1 января 2024 года материнский капитал будет выплачиваться только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению», — объяснили политики на прямой трансляции заседания. Также известно, что для жителей новых регионов РФ маткапитал будет выплачиваться независимо от того, когда они приобрели российское гражданство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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