В ХМАО банкротят фирму, которая задолжала работникам 200 млн рублей

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С территории компании вывозят дорогое оборудование Фото:

В ХМАО начали банкротить геологоразведочную компанию «Горизонт», которая задолжала сотрудникам более 200 млн рублей. Об этом URA.RU сообщил сотрудник организации на условиях анонимности.

Из-за просрочек по заработной плате одного из учредителей компании Игоря Абрамова, которому принадлежит 30 процентов акций, отправили в СИЗО. «После его ареста оставшееся руководство фирмы распустило службу безопасности и начали распродавать имущество. С территории неизвестные люди вывозят дорогостоящее оборудование. Все передают в компанию знакомого второго акционера „Горизонта“. У него в собственности 70 процентов акций. При этом на предприятии в открытую говорят о скором банкротстве компании. Но если это произойдет, десятки работников могут останутся без зарплаты», — сообщил собеседник.

Так же инсайдер сообщил, что резкая смена курса на предприятии произошла после ареста Абрамова. За разъяснениями журналист агентства обратился в компанию «Горизонт». По указанным на сайте предприятия телефонным номерам никто не ответил. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что СКР по ХМАО ищет пострадавших от действий геологоразведочной компании «Горизонт». В окружном следственном управлении руководство предприятия подозревают в умышленной невыплате зарплаты сотрудникам.

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В ХМАО начали банкротить геологоразведочную компанию «Горизонт», которая задолжала сотрудникам более 200 млн рублей. Об этом URA.RU сообщил сотрудник организации на условиях анонимности. Из-за просрочек по заработной плате одного из учредителей компании Игоря Абрамова, которому принадлежит 30 процентов акций, отправили в СИЗО. «После его ареста оставшееся руководство фирмы распустило службу безопасности и начали распродавать имущество. С территории неизвестные люди вывозят дорогостоящее оборудование. Все передают в компанию знакомого второго акционера „Горизонта“. У него в собственности 70 процентов акций. При этом на предприятии в открытую говорят о скором банкротстве компании. Но если это произойдет, десятки работников могут останутся без зарплаты», — сообщил собеседник. Так же инсайдер сообщил, что резкая смена курса на предприятии произошла после ареста Абрамова. За разъяснениями журналист агентства обратился в компанию «Горизонт». По указанным на сайте предприятия телефонным номерам никто не ответил. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что СКР по ХМАО ищет пострадавших от действий геологоразведочной компании «Горизонт». В окружном следственном управлении руководство предприятия подозревают в умышленной невыплате зарплаты сотрудникам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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