Боррель не стал отвечать на вопрос о целях ЕС на Украине

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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель, stock
Боррель заявил, что он «не астролог» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава евродипломатии Жозеп Боррель отказался отвечать на вопросы журналистов о действиях Евросоюза при сокращении поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов. Он заявил, что не является астрологом и не собирается предсказывать будущее.

«Я не астролог, я не могу предсказать, что произойдет в США. Откровенно говоря, я не хочу предсказывать, что может или не может произойти», — заявил Боррель в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета министров обороны ЕС. Трансляция велась на youtube-канале испанской радиовещательной и телевизионной корпорации RTVE. По словам политика, у него нет времени на спекуляции о будущем в связи с большим количеством дел.

Ранее Жозеп Боррель не смог назвать сроки поставки истребителей F-16 на Украину. По его словам, подготовка пилотов требует много времени. Без нее нельзя дать пилоту управлять самолетом.

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель отказался отвечать на вопросы журналистов о действиях Евросоюза при сокращении поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов. Он заявил, что не является астрологом и не собирается предсказывать будущее. «Я не астролог, я не могу предсказать, что произойдет в США. Откровенно говоря, я не хочу предсказывать, что может или не может произойти», — заявил Боррель в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета министров обороны ЕС. Трансляция велась на youtube-канале испанской радиовещательной и телевизионной корпорации RTVE. По словам политика, у него нет времени на спекуляции о будущем в связи с большим количеством дел. Ранее Жозеп Боррель не смог назвать сроки поставки истребителей F-16 на Украину. По его словам, подготовка пилотов требует много времени. Без нее нельзя дать пилоту управлять самолетом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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