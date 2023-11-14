Боррель не стал отвечать на вопрос о целях ЕС на Украине

14 ноября 2023 в 22:12 Размер текста - 17 +

Боррель заявил, что он «не астролог» Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава евродипломатии Жозеп Боррель отказался отвечать на вопросы журналистов о действиях Евросоюза при сокращении поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов. Он заявил, что не является астрологом и не собирается предсказывать будущее. «Я не астролог, я не могу предсказать, что произойдет в США. Откровенно говоря, я не хочу предсказывать, что может или не может произойти», — заявил Боррель в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета министров обороны ЕС. Трансляция велась на youtube-канале испанской радиовещательной и телевизионной корпорации RTVE . По словам политика, у него нет времени на спекуляции о будущем в связи с большим количеством дел. Ранее Жозеп Боррель не смог назвать сроки поставки истребителей F-16 на Украину. По его словам, подготовка пилотов требует много времени. Без нее нельзя дать пилоту управлять самолетом.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель отказался отвечать на вопросы журналистов о действиях Евросоюза при сокращении поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов. Он заявил, что не является астрологом и не собирается предсказывать будущее. «Я не астролог, я не могу предсказать, что произойдет в США. Откровенно говоря, я не хочу предсказывать, что может или не может произойти», — заявил Боррель в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета министров обороны ЕС. Трансляция велась на youtube-канале испанской радиовещательной и телевизионной корпорации RTVE. По словам политика, у него нет времени на спекуляции о будущем в связи с большим количеством дел. Ранее Жозеп Боррель не смог назвать сроки поставки истребителей F-16 на Украину. По его словам, подготовка пилотов требует много времени. Без нее нельзя дать пилоту управлять самолетом.