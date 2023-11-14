Боррель не смог назвать сроки поставки F-16 на Украину

14 ноября 2023 в 21:41 Размер текста - 17 +

Киев настойчиво просит американские истребители Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава евродипломатии Жозеп Боррель не смог назвать точных сроков поставки на Украину истребителей F-16. Вопрос об этом был задан ему на пресс-конференции по итогам заседания совета министров обороны стран ЕС «У нас нет конкретики, когда первые F-16 взлетят на Украине. Подготовка пилотов… требует [много] времени», — сказал Боррель. Он отметил, что нельзя посадить пилота в кабину такого сложного для управления самолета без подготовки. Трансляция пресс-конференции велась на youtube-канале испанской радиовещательной и телевизионной корпорации RTVE. Ранее стало известно, что небольшое количество украинских летчиков уже начало обучаться пилотированию американских истребителей F-16 в США. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что российская противовоздушная оборона собьет все истребители F-16, которые Запад планирует поставить Киеву, за 20 дней.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель не смог назвать точных сроков поставки на Украину истребителей F-16. Вопрос об этом был задан ему на пресс-конференции по итогам заседания совета министров обороны стран ЕС «У нас нет конкретики, когда первые F-16 взлетят на Украине. Подготовка пилотов… требует [много] времени», — сказал Боррель. Он отметил, что нельзя посадить пилота в кабину такого сложного для управления самолета без подготовки. Трансляция пресс-конференции велась на youtube-канале испанской радиовещательной и телевизионной корпорации RTVE. Ранее стало известно, что небольшое количество украинских летчиков уже начало обучаться пилотированию американских истребителей F-16 в США. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что российская противовоздушная оборона собьет все истребители F-16, которые Запад планирует поставить Киеву, за 20 дней.