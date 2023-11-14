Боррель не смог назвать сроки поставки F-16 на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Истребители F-16.stock, нато, истребитель, f-16, nato, stock, ф-16
Киев настойчиво просит американские истребители Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава евродипломатии Жозеп Боррель не смог назвать точных сроков поставки на Украину истребителей F-16. Вопрос об этом был задан ему на пресс-конференции по итогам заседания совета министров обороны стран ЕС

«У нас нет конкретики, когда первые F-16 взлетят на Украине. Подготовка пилотов… требует [много] времени», — сказал Боррель. Он отметил, что нельзя посадить пилота в кабину такого сложного для управления самолета без подготовки. Трансляция пресс-конференции велась на youtube-канале испанской радиовещательной и телевизионной корпорации RTVE.

Ранее стало известно, что небольшое количество украинских летчиков уже начало обучаться пилотированию американских истребителей F-16 в США. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что российская противовоздушная оборона собьет все истребители F-16, которые Запад планирует поставить Киеву, за 20 дней.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель не смог назвать точных сроков поставки на Украину истребителей F-16. Вопрос об этом был задан ему на пресс-конференции по итогам заседания совета министров обороны стран ЕС «У нас нет конкретики, когда первые F-16 взлетят на Украине. Подготовка пилотов… требует [много] времени», — сказал Боррель. Он отметил, что нельзя посадить пилота в кабину такого сложного для управления самолета без подготовки. Трансляция пресс-конференции велась на youtube-канале испанской радиовещательной и телевизионной корпорации RTVE. Ранее стало известно, что небольшое количество украинских летчиков уже начало обучаться пилотированию американских истребителей F-16 в США. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что российская противовоздушная оборона собьет все истребители F-16, которые Запад планирует поставить Киеву, за 20 дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...