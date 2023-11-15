В Москве суд оставил в силе приговор Фургалу по делу об организации убийств

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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Сергей Фургал приговорен к 22 годам колонии Фото:

Московский областной суд оставил в силе приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по делу об организации убийств. Бывшему главе региона грозит 22 года колонии.

«Жалобу защиты на приговор Фургалу оставить без удовлетворения, приговор суда первой инстанции — без изменения», — заявили на судебном заседании. Информацию передает корреспондент ТАСС с места событий. Уточняется, что приговор вступил в законную силу.

Фургала задержали в 2020 году в рамках расследования дела в отношении ОПГ, причастной к множеству особо тяжких преступлений против бизнесменов с 2004 по 2005 годы в Амурской области и Хабаровском крае. Тогда экс-губернатора доставили в Москву для допроса. Позже президент России Владимир Путин отправил политика в отставку в связи с «утратой доверия», напоминают «Дни.ру».

Спустя время Люберецкий суд приговорил бывшего главу региона к 22 годам тюрьмы. Позднее защита Фургала обжаловала приговор, отправив соответствующую апелляцию, пишет телеканал 360.

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Московский областной суд оставил в силе приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по делу об организации убийств. Бывшему главе региона грозит 22 года колонии. «Жалобу защиты на приговор Фургалу оставить без удовлетворения, приговор суда первой инстанции — без изменения», — заявили на судебном заседании. Информацию передает корреспондент ТАСС с места событий. Уточняется, что приговор вступил в законную силу. Фургала задержали в 2020 году в рамках расследования дела в отношении ОПГ, причастной к множеству особо тяжких преступлений против бизнесменов с 2004 по 2005 годы в Амурской области и Хабаровском крае. Тогда экс-губернатора доставили в Москву для допроса. Позже президент России Владимир Путин отправил политика в отставку в связи с «утратой доверия», напоминают «Дни.ру». Спустя время Люберецкий суд приговорил бывшего главу региона к 22 годам тюрьмы. Позднее защита Фургала обжаловала приговор, отправив соответствующую апелляцию, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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