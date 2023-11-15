Путин: честное проведение выборов президента — самый важный критерий

Честное проведение выборов в России является самым важным критерием стабильной внутренней политики страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями избирательных органов.
«Четкая организация выборов, их открытое, честное, законодательно выверенное проведение имеет очень важное, если не сказать определяющее, значение в вопросе сохранения внутриполитической стабильности», — сказал Владимир Путин. Российский лидер также подчеркнул, что применение камер видеонаблюдения на выборах является одной из эффективных форм гражданского контроля. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24».
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