Путин: честное проведение выборов президента — самый важный критерий

15 ноября 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил о важности честных выборах для внутренней политики РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Честное проведение выборов в России является самым важным критерием стабильной внутренней политики страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями избирательных органов. «Четкая организация выборов, их открытое, честное, законодательно выверенное проведение имеет очень важное, если не сказать определяющее, значение в вопросе сохранения внутриполитической стабильности», — сказал Владимир Путин. Российский лидер также подчеркнул, что применение камер видеонаблюдения на выборах является одной из эффективных форм гражданского контроля. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24».

Честное проведение выборов в России является самым важным критерием стабильной внутренней политики страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями избирательных органов. «Четкая организация выборов, их открытое, честное, законодательно выверенное проведение имеет очень важное, если не сказать определяющее, значение в вопросе сохранения внутриполитической стабильности», — сказал Владимир Путин. Российский лидер также подчеркнул, что применение камер видеонаблюдения на выборах является одной из эффективных форм гражданского контроля. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24».