Путин: честное проведение выборов президента — самый важный критерий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин заявил о важности честных выборах для внутренней политики РФ Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Честное проведение выборов в России является самым важным критерием стабильной внутренней политики страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями избирательных органов.

«Четкая организация выборов, их открытое, честное, законодательно выверенное проведение имеет очень важное, если не сказать определяющее, значение в вопросе сохранения внутриполитической стабильности», — сказал Владимир Путин. Российский лидер также подчеркнул, что применение камер видеонаблюдения на выборах является одной из эффективных форм гражданского контроля. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Честное проведение выборов в России является самым важным критерием стабильной внутренней политики страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями избирательных органов. «Четкая организация выборов, их открытое, честное, законодательно выверенное проведение имеет очень важное, если не сказать определяющее, значение в вопросе сохранения внутриполитической стабильности», — сказал Владимир Путин. Российский лидер также подчеркнул, что применение камер видеонаблюдения на выборах является одной из эффективных форм гражданского контроля. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия-24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...