Гуриева* и Алексашенко** проверят на причастность к разработке антироссийских санкций

Генпрокуратура проверит Гуриева* и Алексашенко** на признаки госизмены

15 ноября 2023 в 22:48 Размер текста - 17 +

Иноагента Сергея Гуриева проверят на признаки госизмены Фото: RBC/TASS новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ извне Василий Пискарев обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить экономистов Сергея Гуриева и Сергея Алексашенко (признаны Минюстом РФ иноагентом) на признаки госизмены. Их также подозревают в разработке антироссийских санкций. Об этом сообщили в пресс-службе думской комиссии. «Комиссия направила в Генеральную прокуратуру РФ для принятия мер реагирования собранные материалы о деятельности ряда россиян, в том числе включенных в реестр иноагентов Гуриева и Алексашенко, [состоявших] в рабочей группе Стэнфордского университета (США), занимающейся разработкой санкций против России», — заявили в комиссии Госдумы. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Накануне российская активистка Ирина Куклина у себя в соцсети X назвала Гуриева одним из разработчиков санкций против РФ. Также она заявила, что Алексашенко причастен к созданию визабана для владельцев российских паспортов. Гуриев* и Алексашенко** признаны Минюстом РФ физлицами, выполняющими функции иноагентов.

Глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ извне Василий Пискарев обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить экономистов Сергея Гуриева и Сергея Алексашенко (признаны Минюстом РФ иноагентом) на признаки госизмены. Их также подозревают в разработке антироссийских санкций. Об этом сообщили в пресс-службе думской комиссии. «Комиссия направила в Генеральную прокуратуру РФ для принятия мер реагирования собранные материалы о деятельности ряда россиян, в том числе включенных в реестр иноагентов Гуриева и Алексашенко, [состоявших] в рабочей группе Стэнфордского университета (США), занимающейся разработкой санкций против России», — заявили в комиссии Госдумы. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Накануне российская активистка Ирина Куклина у себя в соцсети X назвала Гуриева одним из разработчиков санкций против РФ. Также она заявила, что Алексашенко причастен к созданию визабана для владельцев российских паспортов. Гуриев* и Алексашенко** признаны Минюстом РФ физлицами, выполняющими функции иноагентов.