Гуриева* и Алексашенко** проверят на причастность к разработке антироссийских санкций

Генпрокуратура проверит Гуриева* и Алексашенко** на признаки госизмены
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Иноагента Сергея Гуриева проверят на признаки госизмены Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ извне Василий Пискарев обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить экономистов Сергея Гуриева и Сергея Алексашенко (признаны Минюстом РФ иноагентом) на признаки госизмены. Их также подозревают в разработке антироссийских санкций. Об этом сообщили в пресс-службе думской комиссии.

«Комиссия направила в Генеральную прокуратуру РФ для принятия мер реагирования собранные материалы о деятельности ряда россиян, в том числе включенных в реестр иноагентов Гуриева и Алексашенко, [состоявших] в рабочей группе Стэнфордского университета (США), занимающейся разработкой санкций против России», — заявили в комиссии Госдумы. Сообщение опубликовано в telegram-канале.

Накануне российская активистка Ирина Куклина у себя в соцсети X назвала Гуриева одним из разработчиков санкций против РФ. Также она заявила, что Алексашенко причастен к созданию визабана для владельцев российских паспортов.

Гуриев* и Алексашенко** признаны Минюстом РФ физлицами, выполняющими функции иноагентов.

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Глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ извне Василий Пискарев обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить экономистов Сергея Гуриева и Сергея Алексашенко (признаны Минюстом РФ иноагентом) на признаки госизмены. Их также подозревают в разработке антироссийских санкций. Об этом сообщили в пресс-службе думской комиссии. «Комиссия направила в Генеральную прокуратуру РФ для принятия мер реагирования собранные материалы о деятельности ряда россиян, в том числе включенных в реестр иноагентов Гуриева и Алексашенко, [состоявших] в рабочей группе Стэнфордского университета (США), занимающейся разработкой санкций против России», — заявили в комиссии Госдумы. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Накануне российская активистка Ирина Куклина у себя в соцсети X назвала Гуриева одним из разработчиков санкций против РФ. Также она заявила, что Алексашенко причастен к созданию визабана для владельцев российских паспортов. Гуриев* и Алексашенко** признаны Минюстом РФ физлицами, выполняющими функции иноагентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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