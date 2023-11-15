Гуриева* и Алексашенко** проверят на причастность к разработке антироссийских санкций

Глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ извне Василий Пискарев обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить экономистов Сергея Гуриева и Сергея Алексашенко (признаны Минюстом РФ иноагентом) на признаки госизмены. Их также подозревают в разработке антироссийских санкций. Об этом сообщили в пресс-службе думской комиссии.
«Комиссия направила в Генеральную прокуратуру РФ для принятия мер реагирования собранные материалы о деятельности ряда россиян, в том числе включенных в реестр иноагентов Гуриева и Алексашенко, [состоявших] в рабочей группе Стэнфордского университета (США), занимающейся разработкой санкций против России», —
Накануне российская активистка Ирина Куклина у себя в соцсети X назвала Гуриева одним из разработчиков санкций против РФ. Также она заявила, что Алексашенко причастен к созданию визабана для владельцев российских паспортов.
Гуриев* и Алексашенко** признаны Минюстом РФ физлицами, выполняющими функции иноагентов.
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